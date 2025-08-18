Un día más, el nuevo programa de streaming de EL DIA

Este lunes comienza “Un día más, el detrás de escena del periodismo local”, el nuevo programa de streaming de EL DIA que se podrá ver de lunes a viernes a las 18 hs a través del canal de Youtube de EL DIA .

Con la conducción de Sergio Pomares, “Un día más” contará con la participación de los especialistas de cada sección del diario El Día, que acompañarán con información sobre política, deportes, policiales, judiciales, salud, espectáculos y la región.