Política y Economía

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de las redes

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
10 de Septiembre de 2025 | 10:01

El presidente Javier Milei dispuso el primer cambio en el Gabinete y designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, buscando aceitar la relación con los gobernadores.

Asimismo, informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumentados por el Presidente tras el resultado de las urnas.

Está mañana, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de su cuenta en X, donde hace hincapié en que la designación de Catalán es con el objetivo de "retomar el diálogo" con los mandatarios provinciales "afines".

Catalán es parte del Gobierno libertario ya que hasta ahora se venía desempeñando como vicejefe de Gabinete del Interior, bajo la órbita de Francos.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", completa el posteo de Francos.

