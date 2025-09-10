Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden por delivery

La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
Las cantidad de órdenes de PedidosYa crece fuerte en el país y expectativas son aún más optimistas a futuro: cerró un acuerdo de exclusividad con El Club de la Milanesa para contribuir a su expansión en el país y llevar este clásico de la gastronomía argentina a hogares de todas las provincias, por el cual prevén duplicar las ventas.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2025 – Las milanesas se consolidaron no sólo como uno de los platos más solicitados en delivery, sino también como uno de los de mayor crecimiento. Entre enero y agosto, PedidosYa registró un incremento interanual de 30% en la demanda de este clásico de la gastronomía argentina.
Un informe publicado por Pedidos Ya ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden en la modalidad delivery.
Si bien la milanesa está muy arraigado en la cultura argentina, a tal punto que se considera un símbolo de la gastronomía local, su origen -como su nombre lo indica- se remonta a Italia; suele decirse que su nombre proviene del plato “cotoletta alla milanese”, traído por los inmigrantes al país a fines del siglo XIX, que se elaboraba con carne vacuna, pero con hueso. También se menciona un posible origen previo, que tiene a Austria como punto de partida -y de donde lo habrían adoptado los italianos-, con el plato “Wiener Schnitzel” (o escalope vienés, en alemán).
Pero, ¿cómo prefieren su milanesa los argentinos? Entre las más pedidas, la milanesa napolitana ocupa el primer puesto, con un 45% de las preferencias, seguida por la clásica o sola (25%) y la milanesa a caballo (12%), en tanto que la variante con cheddar suma un 10%del total. Estos números reflejan que los argentinos siguen optando principalmente por las versiones más tradicionales de este delicioso plato. Como no podía ser de otro modo, la gran mayoría la acompaña con papas fritas (69%); luego con puré de papas (20%) o ensalada mixta (9%).
Un dato interesante es que el mayor volumen de pedidos proviene de usuarios de entre 26 y 35 años, con el 33% de las órdenes totales. En tanto, los segmentos de 18 a 25 años y de 36 a 45 años les siguen de cerca, con un 26% y 22%, respectivamente.
Además, se observó una tendencia clara en los días de mayor demanda de milanesa, siempre en fines de semana o en sus inicios: lideran los viernes las preferencias, con 16% de las órdenes, seguidos por los sábados (15,5%) y domingos (14,5%).
¿Dónde se piden más milanesas? Entre las ciudades que más demandan este plato, se destacan:
POR MES*
