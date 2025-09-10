Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía

"Tipazo, mataron a uno nuestro": el video de Javier Milei con Charlie Kirk

"Tipazo, mataron a uno nuestro": el video de Javier Milei con Charlie Kirk
10 de Septiembre de 2025 | 19:33

Escuchar esta nota

El Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, más conocido como "el cineasta de Milei", publicó un video en el que se lo muestra al presidente de la Nación junto al recientemente asesinado Charlie Kirk.

En el mensaje, detalla: "Charlie Kirk con Javier Milei. Conocía el “Afuera!” del presidente. Tipazo. Mataron uno nuestro".

 

Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei envió hoy sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista estadounidense conservador asesinado de un disparo en un acto en Utah, con quien el mandatario se había fotografiado meses atrás durante una de sus visitas a ese país.

“Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”, escribió Milei en X.

Remarcó que “fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región”.

Y cerró su mensaje: “La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.

