Ricardo Darín contó cómo se enteró que será abuelo: el Chino Darín y Úrsula Corbero serán padres por primera vez

El actor reveló que hace tiempo sabe la noticia, pero lógicamente no iba a decir nada hasta que no lo anuncien: "Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías".

El actor bromeó sobre el nuevo título de abuelo: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”.

Por su parte, Florencia Bas, mujer de Ricardo Darín y madre de Chino, dejó un mensaje en el posteo de Úrsula: "Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Lo bella que estás".

"Mis pichoncitos", agregó Clara Darín, hermana de Chino y futura tía del bebé.