El casco urbano y Romero quedaron ayer ranqueados entre los barrios con mayor ausentismo de la Ciudad en los comicios del domingo pasado, con una participación que rondó entre el 59 y el 60 por ciento. Junto a Abasto y la populosa Villa Elvira, que también se ubican en el extremo final de la tabla, se trató, coincidentemente, con zonas en las que el peronismo de Fuerza Patria obtuvo algunos de sus triunfos más contundentes y donde La Libertad Avanza marcó su peor performance electoral.

En tanto, Gonnet, Arana, Sicardi, Villa Elisa y City Bell se presentaron como las zonas con mayor cantidad de asistentes a los comicios legislativos. Y Gonnet, la primera de la tabla, se colocó como la única localidad en la que La Libertad Avanza se impuso por sobre el peronismo.

Con un promedio de participación general del orden del 63 por ciento en la Ciudad, la concurrencia a los centros de votación en Gonnet alcanzó el 73,33 por ciento de los votos, volviéndose ese caso muy similar al comportamiento electoral habitual en años de elecciones.

Con un padrón reducido, Arana y Sicardi mostraron una alta concurrencia a las urnas, aunque con un resultado de las preferencias que fue inverso: en ambas localidades se impuso el peronismo.

En Villa Elisa y City Bell también ganó la lista de Julio Alak, con porcentajes que casi alcanzan el 70 por ciento de asistencia.

LOS AUSENTES

Se estima que entre los ausentes se encuentren los desencantados del gobierno nacional y también antiguos votantes del PRO que esta vez no convalidaron la alianza que el partido amarillo celebró con el violeta.

Y si bien hacia el final de la tabla San Carlos, Olmos, San Lorenzo y Los Hornos se presentan como localidades con bajos niveles de participación, continuaron su tradición del apoyo a los espacios peronistas, dejando a los libertarios en segundo lugar.

La baja asistencia de los votantes del casco histórico y adyacencias llamó la atención. La localidad tiene el padrón más grande: 225.866 habitantes habilitados para votar, de los que sólo concurrieron 136.127. Allí, no obstante, la lista municipal de Fuerza Patria se impuso a los libertarios por más de seis puntos.