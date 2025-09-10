Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata

Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata
10 de Septiembre de 2025 | 11:14

Escuchar esta nota

En la Escuela de Educación Especial Nº 517, que se encuentra en pleno centro de La Plata, los chicos asistían a clases en medio de una invasión de ratas, según denunció un grupo de padres de la comunidad educativa. Por ese motivo, las autoridades tomaron la decisión de suspender momentáneamente las clases hasta que se garantice la limpieza y el exterminio de los roedores. 

Se trata del establecimiento que se encuentra en 45 entre 11 y 12, que todavía sigue a puertas cerradas mientras "se llevan adelante las tareas para erradicar a estos seres que son potenciales vectores de enfermedades".

"Esto pasó la semana pasada, el lunes la escuela fue cerrada y hasta el día de hoy sigue sin abrir. Supuestamente la están limpiando, repasaron los denunciantes. 

"Es una escuela especial donde asisten niños con diversas discapacidades. Por eso es necesario que limpien y desinfecten bien la escuela", plantearon.

Los denunciantes coincidieron que "es una vergüenza que haya ratas". 

A la espera de la reapertura y de que se solucionen los inconvenientes, expresaron: "Entendemos y obviamente preferimos que esté cerrado, ya que los niños almuerzan allí por el horario que realizan". 

Al mismo tiempo, afirmaron que "este problema es del barrio". "Las ratas se combaten en toda la manzana, los vecinos hacen de todo pero no vemos que las autoridades hagan nada".  

"Salimos a visibilizar esta problemática para acelerar las  acciones que corresponden", enunciaron. 

