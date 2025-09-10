Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024

La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
En coincidencia con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio —celebrado el 10 de septiembre—, un informe revelado este jueves apunta a una conclusión inquietante: en 2024, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en el Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada).
Los datos provienen de un relevamiento realizado por los periodistas Marcela Ojea y Fernando Tocho (autores del libro Hablemos de Suicidio -2017 / 2019), quienes llevan casi una década visibilizando este fenómeno en la región .
Cifras que sacuden
Se computaron 93 suicidios durante el año pasado .
Los fallecimientos por accidentes viales alcanzaron los 62, mientras que los homicidios sumaron 33 .
El perfil de las víctimas: 59 hombres, 15 mujeres, 1 persona trans y 18 casos sin datos .
Jóvenes y zonas más afectadas
El grupo etario más afectado fue el de 19 a 40 años (36 casos), seguido por el de 41 a 65 años (24), mayores de 65 (7) y menores de 18 (5) .
Geográficamente, La Plata registró 71 suicidios: 27 en el casco urbano, 16 en el norte, 12 en el este, 9 en el oeste y solo 7 en el sur. Berisso sumó 13 y Ensenada, 9, concentrados mayormente en Punta Lara .
Modus operandi y estacionalidad
Los métodos utilizados incluyeron 29 ahorcamientos, 12 saltos al vacío, 12 por arma de fuego, 3 por otras vías y 37 casos sin información .
El mes de septiembre fue el más crítico, con 20 suicidios, seguido por junio (11), marzo (9) y enero (9) .
Panorama nacional: cifras que alarman
El informe destaca que, en todo el país, 2024 fue el año con más suicidios de la historia, con un total de 4.249 fallecimientos, lo que equivale a una muerte cada dos horas . Detrás de esa cifra hay un fenómeno mucho más amplio: se estima que cada suicidio consumado lleva al menos tres intentos fallidos, un dato que subraya la urgencia de reforzar las políticas de prevención .
Este informe no solo aporta cifras durísimas, sino que visibiliza el peso creciente del suicidio en la región y el país. Cuando los jóvenes (especialmente hombres) se topan como principal causa de muerte violenta al acto extremo de quitarse la vida, el llamado a la acción es inevitable.
