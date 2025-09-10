Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en La Plata

La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
Un ciclista fue hospitalizado este miércoles luego de protagonizar un choque con un colectivo de la Línea 273, en el Camino General Belgrano a la altura del Hospital San Roque. El accidente se registró en horas de la tarde y, a través de un llamado al 911, alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la colisión ocurrida y que ocasionó importantes demoras.
De acuerdo con la información policial, el hecho involucró a un micro que trasladaba pasajeros, y a una bicicleta Venzo rodado 29. El ciclista, sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital de Gonnet. Fuentes médicas confirmaron que, pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro.
El conductor del colectivo y los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos. Personal policial preservó el lugar del hecho y solicitó la presencia de peritos para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.
