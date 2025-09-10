Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en La Plata

Un ciclista fue hospitalizado este miércoles luego de protagonizar un choque con un colectivo de la Línea 273, en el Camino General Belgrano a la altura del Hospital San Roque. El accidente se registró en horas de la tarde y, a través de un llamado al 911, alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la colisión ocurrida y que ocasionó importantes demoras.

De acuerdo con la información policial, el hecho involucró a un micro que trasladaba pasajeros, y a una bicicleta Venzo rodado 29. El ciclista, sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital de Gonnet. Fuentes médicas confirmaron que, pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

El conductor del colectivo y los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos. Personal policial preservó el lugar del hecho y solicitó la presencia de peritos para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.