Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Deportes |0-0 EN SANTIAGO

Uruguay y Chile no se sacaron ventajas

10 de Septiembre de 2025 | 02:50
Edición impresa

En el cierre de las Eliminatorias, Uruguay empató 0-0 con el eliminado Chile en el estadio Nacional de Santiago. En un partido chato y de pocas emociones, ambos repartieron puntos en la última jornada.

Sin dudas, fue un partido bastante trabado, donde la Celeste tuvo un poco más el dominio de la pelota. Sin embargo, no supo cómo romper la defensa chilena, en un clima donde la gente le reprochó la actuación en la clasificatoria.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se fueron conformando con el punto y no arriesgaron demasiado. De esta manera, la Celeste terminó en el cuarto lugar de las Eliminatorias, mientras que Chile no pudo salir del último puesto.

De esta manera, Uruguay volverá a disputar el Mundial una vez más, mientras que Chile acumula tres Copa del Mundo sin jugar.

Párrafo aparte, hubo buena recibida para Marcelo Bielsa del público chileno, por su pasado en la Roja, donde disputó el Mundial 2010. El Loco sentó las bases del equipo campeón en la Copa América con Sampaoli.

Síntesis

Chile

DT: Nicolás Córdova

0

Uruguay

DT: Marcelo Bielsa

0

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Estadio: Nacional de Santiago

L. Vigouroux

R. Echeverría

Paulo Díaz

G. Maripán

F. Hormazábal

Felipe Loyola

Javier Altamirano

Gabriel Suazo

Lucas Cepeda

Brereton Díaz

Emiliano Ramos

Santiago Mele

Nahitan Nández

Ronald Araújo

S. Cáceres

Matías Viña

R. Bentancur

Manuel Ugarte

F. Valverde

Cristian Olivera

Darwin Núñez

Brian Rodríguez

 

