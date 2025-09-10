Uruguay y Chile no se sacaron ventajas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
En el cierre de las Eliminatorias, Uruguay empató 0-0 con el eliminado Chile en el estadio Nacional de Santiago. En un partido chato y de pocas emociones, ambos repartieron puntos en la última jornada.
Sin dudas, fue un partido bastante trabado, donde la Celeste tuvo un poco más el dominio de la pelota. Sin embargo, no supo cómo romper la defensa chilena, en un clima donde la gente le reprochó la actuación en la clasificatoria.
Con el correr de los minutos, ambos equipos se fueron conformando con el punto y no arriesgaron demasiado. De esta manera, la Celeste terminó en el cuarto lugar de las Eliminatorias, mientras que Chile no pudo salir del último puesto.
De esta manera, Uruguay volverá a disputar el Mundial una vez más, mientras que Chile acumula tres Copa del Mundo sin jugar.
Párrafo aparte, hubo buena recibida para Marcelo Bielsa del público chileno, por su pasado en la Roja, donde disputó el Mundial 2010. El Loco sentó las bases del equipo campeón en la Copa América con Sampaoli.
Síntesis
Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?
Gallardo piensa en un mix para el duelo en UNO
Chile
DT: Nicolás Córdova
0
Uruguay
DT: Marcelo Bielsa
0
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
Estadio: Nacional de Santiago
L. Vigouroux
R. Echeverría
Paulo Díaz
G. Maripán
F. Hormazábal
Felipe Loyola
Javier Altamirano
Gabriel Suazo
Lucas Cepeda
Brereton Díaz
Emiliano Ramos
Santiago Mele
Nahitan Nández
Ronald Araújo
S. Cáceres
Matías Viña
R. Bentancur
Manuel Ugarte
F. Valverde
Cristian Olivera
Darwin Núñez
Brian Rodríguez
