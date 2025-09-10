Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del miércoles 10 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

10 de Septiembre de 2025 | 00:01
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 09-44-91. Excelente idea para una nueva organización que le valdrá las felicitaciones de superiores. Sepa controlar sus relaciones amorosas. Posibilidad de un lindo viaje. Lucimiento en actividad profesional.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 22-69-55. Todo marcha bien en cuestiones de trabajo. En amor, peleas y discusiones. Alerta a las eventualidades. Intolerancia familiar. Problemitas con amistades. Sepa controlar sus gastos.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 04-96-38. Mucho cuidado con las promesas no cumplidas, especialmente en dinero. Día ideal para armonía familiar. Su contrato de trabajo merece una revisión. Alegría por noticias de amigos que están de viaje.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 24-40-27. Jornada favorable para las realizaciones rápidas. Hay un mayor acercamiento entre cónyuges. Entrevistas importantes con superiores. Elogios por una tarea bien desempeñada.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 56-02-17. Si forma parte de una sociedad insista para que estudie muy bien un presupuesto. No olvide que de usted depende en gran parte su felicidad. Un regalo. Un amigo solicita ayuda.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 22-11-74. Su situación económica está a punto de mejorar y esto le dará tranquilidad a su familia. En el amor hay intuición y romanticismo. Saque partido a una buena oportunidad financiera.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 30-98-77. Habrá proposiciones para iniciar una nueva actividad que le permitirá un mayor respaldo económico. Evite preocupaciones en el plano sentimental, ya que no hay motivos valederos.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 11-07-61. Un cambio de actitud en jefes y superiores, le permitirá compensaciones inesperadas. Momento propicio para iniciar un acercamiento amoroso. Cuide sus bronquios y limite el cigarrillo.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 16-88-19. Aumentará su responsabilidad por recargos en las labores habituales. Hay posibilidad de un golpe de fortuna debido al azar. Deberá utilizar sus reservas de comprensión para superar una crisis.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 55-10-87. Hay un buen eco ante pedidos o gestiones iniciadas recientemente. Deberá superar una pequeña crisis sentimental provocada por los celos. No abuse de comidas muy condimentadas.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 66-49-12. Inicia un ciclo en que encontrará solución a problemas monetarios que le preocupan. Con paciencia y comprensión podrá solucionar una difícil situación sentimental. Evite enfriamientos.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 46-92-60. No se exceda al aceptar trabajos ya que las obligaciones pueden superar su capacidad de cumplimiento. Hay una reconciliación feliz gracias a la intervención de una persona cercana.

 

