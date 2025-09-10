Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Policiales |LA JUSTICIA INVESTIGA UNA MILLONARIA ESTAFA

Escándalo por presunto fraude en un comercio

La propietaria del supermercado denunció que dos de sus empleadas desviaban pagos de clientes a un alias distinto

Escándalo por presunto fraude en un comercio

El comercio está ubicado en avenida 72 entre 11 y 12 / Web

10 de Septiembre de 2025 | 04:14
Edición impresa

Un supermercado minorista de La Plata quedó en el centro de una investigación por un presunto fraude interno que, según la denunciante, habría sido cometido por dos empleadas del establecimiento. La propietaria del negocio relató a las autoridades que detectó irregularidades en las facturaciones y movimientos bancarios, lo que la llevó a descubrir un mecanismo de robo mediante transferencias electrónicas que involucraba a la cajera y a la encargada del local.

El comercio, ubicado en avenida 72 entre 11 y 12, contaba con dos empleadas a su cargo. Según el relato de la propietaria, las sospechas comenzaron al revisar los registros de ventas y constatar que la mercadería vendida no coincidía con el dinero ingresado a la cuenta del negocio. “Al momento de hacer el control de las facturaciones me di cuenta de que estaban dando un alias para pagos diferente al del supermercado”, explicó la denunciante.

El modo de operación, según su testimonio, consistía en que los clientes realizaban pagos mediante transferencias a través de sus teléfonos, mostrando el comprobante a la cajera, pero el dinero nunca ingresaba a la cuenta del comercio.

La propietaria corroboró la maniobra al revisar las cámaras de seguridad, donde se vio cómo los clientes efectuaban los pagos mientras la cajera, en complicidad con la encargada, registraba los movimientos bajo un nombre distinto al del local. Las imágenes muestran un desfase de aproximadamente dos minutos entre las operaciones de caja y la grabación, lo que permitió a la denunciante detectar la irregularidad.

El hecho se habría prolongado hasta el 6 de septiembre y la suma sustraída rondaría una suma superior a los 3 millones de pesos. Voceros confiaron que la denunciante cuenta con varias filmaciones de los días mencionados que muestran el procedimiento, así como listados de facturación donde se evidencian compras eliminadas de la caja y pagos que no ingresaron a la cuenta del negocio.

La denuncia se centra en la maniobra detectada por la propia propietaria, basada en la observación directa de las cámaras y el cruce de datos de facturación con los movimientos bancarios. De esta forma el caso, bajo investigación judicial, ahora se tramita en el Departamento Judicial La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

LE PUEDE INTERESAR

Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Motores económicos, a la baja: retracción en la construcción e industria
Súper Cartonazo: pozo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla