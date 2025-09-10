“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Yanina Latorre aseguró que está “tras la ruta sexual” de Evangelina Anderson, modelo y ex panelista de “Los 8 escalones del millón”. Recientemente separada de Martín Demichellis, tras confirmarse que él le fue infiel, ahora la conductora de “SQP” (América) contó que la rubia anda en algo que no es tan prolijo.
“No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No hacés las cosas bien cuando te quejás de que te lo hacen a vos”, disparó sin filtros Latorre por lo sentenció que “si sale a la luz es el escándalo del año”.
Ayer, Yanina aportó más datos: “Él habla demasiado. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo”, dijo la panelista de “LAM” aumentando el misterio de esta bomba a punto de explotar.
