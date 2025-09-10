Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Política y Economía |El escenario del peronismo en la legislatura

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Fuerza Patria tendrá mayoría en el Senado y se amplió en Diputados. Pero el Gobernador estará en minoría

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Los K y massa mantendrá la mayoría en los bloques del PJ/archivo

10 de Septiembre de 2025 | 04:15
Edición impresa

Axel Kicillof emergió de la cita electoral del domingo como uno de los grandes ganadores. El Gobernador fue artífice del desdoblamiento electoral y esa decisión no sólo terminó revitalizando al peronismo sino también propinando un cachetazo sonoro y un baño de realidad al gobierno nacional.

La amplia victoria de Fuerza Patria por casi 14 puntos por sobre La Libertad Avanza fue en buena parte construida desde los municipios donde muchos intendentes del PJ obtuvieron altísimos porcentajes de adhesión que en algunos casos arañaron el 70 por ciento de los votos.

Ese empuje traccionó sobre las listas de candidatos a legisladores provinciales. El peronismo se quedó con buena parte de las bancas en juego al punto que por primera vez desde que Kicillof se hizo cargo del gobierno bonaerense, tendrá mayoría propia en el Senado. En la Cámara de Diputados, en tanto, también ampliará su actual representación.

En efecto, en el Senado el peronismo contará con 24 bancas y quórum propio. En Diputados tendrá 39, muy cerca de la mayoría.

Si bien podría suponerse que Kicillof tendrá menos inconvenientes para hacer aprobar proyectos en la Legislatura, esos números globales pueden llamar a engaño. Los integrantes de ambos bloques tienen procedencias distintas y la mayoría de ellos no responden al Gobernador, que contará con tropa propia pero de poco peso específico en ambas cámaras: 12 diputados y 6 senadores.

Kicillof ya padeció esta situación durante finales del año pasado cuando fue el propio bloque oficialista el que le negó la aprobación del Presupuesto y la ley Impositiva.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

LE PUEDE INTERESAR

Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo

A partir del 10 de diciembre, ese escenario no cambio demasiado. En la Cámara de Diputados, el kicillofismo contará con 12 de los 39 legisladores peronistas.

Allí hay que anotar a María Aloisi, Ana Luz Balor, Viviana Guzzo y el marplatense Gustavo Pulti. A ellos se sumarán los recientemente electos Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz), Evelyn Flores, Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown), José Galván, Romina Barreiro, la ensenadense Silvina Nardini, Alejandro Acerbo (intendente de Daireaux) y la platense Lucía Iañez.

En el caso del Senado, Kicillof contará con 6 de los 24 integrantes del futuro bloque: el platense Pedro Borgini, Ayelén Durán, Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura), Fernando Coronel (responde al intendente Mario Secco), el ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, y el jefe comunal Germán Lago (Alberti).

DESAFÍOS

Este reparto de fuerzas en el futuro bloque de de diputados de Fuerza Patria abre una serie de interrogantes. Si bien el Gobernador emergió de la cita electoral como el gran ganador dentro de la interna peronista y le dio aire a su proyección nacional, el kirchnerismo duro no está dispuesto a otorgarle esa condecoración.

De hecho, en las últimas horas Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y diputada provincial electa por la Tercera sección electoral, afirmó que la victoria peronista se debe adjudicar a la figura de Cristina Kirchner.

Con la pelea interna intacta pese a la unidad con fórceps a la que arribó el peronismo para competir electoralmente, un posible intento de la Gobernación por imponer un nombre propio en la presidencia de la Cámara de Diputados parece una aventura de final incierto.

En algún momento se habló de Cascallares como una de las alternativas. En el kirchnerismo dejan trascender que no están dispuestos a ceder espacios de conducción.

Los K cuentan con la sociedad con Sergio Massa que terminó delineando el reparto de poder en Diputados. De hecho, el peronismo territorial que reconoce el liderazgo de Cristina Kirchner ocupó un año la presidencia de la Cámara a través de Alejandro Dichiara y producto de una rotación convenida, ahora el titular de esa Cámara es el massista Alexis Guerrera.

La presidencia de la bancada es ocupada por el camporista Facundo Tignanelli.

Si bien en el Senado Kicillof cuenta con la vicegobernadora Verónica Magario, la presidencia del bloque está a cargo de la cristinista Teresa García. La senadora termina su mandato en diciembre y aspira a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Kicillof contará a partir del 10 de diciembre con 6 senadores propios. Los 18 restantes se repartirán entre el Frente Renovador, La Cámpora, peronistas K, cristinistas y el sector de Juan Grabois. Estos aliados seguramente pretendan conservar la presidencia de la bancada.

Quienes conocen la Legislatura anticipan que el Gobernador quizás deba afrontar negociaciones complejas ya no tanto con la oposición sino con el propio peronismo.

La disputa entre el kicillofismo y La Cámpora permanece intacta. Y nadie descarta que el Parlamento vuelva ser escenario de esa batalla política.

El Gobernador tendrá a partir de diciembre, apenas 12 de los 39 diputados del PJ

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense

Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes

Una imprudencia provocó un choque múltiple en Plaza Moreno: de milagro no ocurrió una tragedia

La Selección Argentina, en el cierre de las Eliminatorias, perdió 1 a 0 con Ecuador en Guayaquil

VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
+ Leidas

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Construirán un cuarto carril en la Autopista
Últimas noticias de Política y Economía

Una palmadita: respaldo del FMI al programa económico

Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido

Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Policiales
Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla