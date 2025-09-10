UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
El Rectorado informó que habrá asueto por el Día del Trabajador Docente. Tampoco habrá actividad en escuelas de la Provincia
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informó que mañana habrá asueto académico por conmemorarse el Día del Trabajador Docente. Esto implicará que no habrá clases en las 17 facultades de la UNLP como así tampoco en los colegios preuniveristarios.
La medida se adopta en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 1464, informaron en la casa de altos estudios.
A principios de la mañana se había difundido que el asueto era optativo para los docentes, pero ayer la UNLP y la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) informaron oficialmente sobre el asueto.
El gremio informó que la jornada será no laborable. A partir de una propuesta realizada por Adulp, el Consejo Superior de la UNLP estableció en 2011 el 11 de septiembre como el Día del Docente de la UNLP. “De esta forma, en consonancia con la Disposición R n°528/11, no se dictarán clases”, se comunicó desde el sindicato.
Cabe indicar que mañana tampoco clases en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país al conmemorarse el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
