Un proyecto de estudiantes secundarios llega al Concejo

El presidente del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland, recibió ayer por parte de los estudiantes de escuelas secundarias que participan del Parlamento de la Juventud, una propuesta para incorporar el estudio del lenguaje de señas en el ámbito del deliberativo local.

La idea que los jóvenes trabajaron ayer en comisiones y hoy lo llevarán al recinto fue una iniciativa de los estudiantes que hoy llevarán al recinto para su sanción definitiva.

El Parlamento de la Juventud se lleva a cabo desde el año pasado y participan 19 colegios de la Ciudad. En un trabajo previo en sus colegios, los estudiantes participantes recogerán las problemáticas que los miembros de la institución educativa visualizan en su entorno municipal y en los miembros que hacen a la comunidad educativa.