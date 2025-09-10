Un proyecto de estudiantes secundarios llega al Concejo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
El presidente del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland, recibió ayer por parte de los estudiantes de escuelas secundarias que participan del Parlamento de la Juventud, una propuesta para incorporar el estudio del lenguaje de señas en el ámbito del deliberativo local.
La idea que los jóvenes trabajaron ayer en comisiones y hoy lo llevarán al recinto fue una iniciativa de los estudiantes que hoy llevarán al recinto para su sanción definitiva.
El Parlamento de la Juventud se lleva a cabo desde el año pasado y participan 19 colegios de la Ciudad. En un trabajo previo en sus colegios, los estudiantes participantes recogerán las problemáticas que los miembros de la institución educativa visualizan en su entorno municipal y en los miembros que hacen a la comunidad educativa.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
