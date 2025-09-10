¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé en La Plata y alrededores un miércoles con cielo mayormente nublado parcialmente nublado desde la mañana y con probabilidades de chaparrones en la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 22 de máxima.

El jueves, en tanto, se presenta con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 8 y 22 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18.