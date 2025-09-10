Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
El entrenador de Gimnasia pierde una variante ofensiva de cara al encuentro contra Unión, por el partido Interzonal del domingo
Desde la llegada del cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila se puso especial énfasis en la intensidad de los trabajos, tanto en el aspecto futbolístico como en la preparación física. Consecuencia del fuerte trabajo o no, lo concreto es que varios jugadores sufrieron lesiones musculares en lo que va del nuevo ciclo. Así, Jan Carlos Hurtado, Matías Melluso, Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Norberto Briasco sufrieron lesiones, desde rupturas fibrilares grado 3 hasta simples distensiones. Ahora sumó a la lista Maximiliano Zalazar.
El extremo, una de las primeras búsquedas triperas en el mercado de pases, no solo perdió protagonismo en el equipo -comenzó como titular y perdió el puesto tras las dos primeras fechas- sufrió una dolencia en el amistoso disputado en el Cilindro y no estará a disposición ante los santafesinos. La lesión muscular, una lesión fibrilar, anuncia que tampoco estará -al menos- frente a Deportivo Riestra
Con esta baja, Orfila pierde a una alternativa ofensiva, aunque desde su salida sumó muy pocos minutos y nunca fue la primera variante.
De todas maneras, el equipo ya tuvo la vuelta de Hurtado y Briasco estará disponible para complementar a Marcelo Torres, hasta ahora una grata sorpresa.
Igualmente, la generación de juego y la falta de gol son palos en la rueda en la intención de mejorar la campaña en busca de objetivos más importantes. El Lobo suma sólo cinco goles en los siete encuentros del Torneo Clausura, dos de ellos convertidos justamente por Torres.
La lesión de Zalazar abrió la puerta a la convocatoria de Santino López García , quien ayer no estuvo en el partido de Reserva. El juvenil atacante es titular habitual en el equipo de Fernando Zaniratto y fue citado para trabajar está semana con el grupo principal.
El extremo chubutense de 19 años ya entrenó a las ordenes de Orfila en la pretemporada y dejó una buena impresión. López García lleva 1 gol y 3 asistencias en los 7 partidos disputados en el Clausura de Reserva. De todos modos, el regreso de Briasco a la lista de convocados y la recuperación de Juan José Pérez (no estuvo ante Atlético Tucumán) le quita chances de integrar el banco de relevos el domingo ante Unión.
Mañana Orfila llevará adelante una práctica de fútbol formal que definirá el equipo para el domingo que tiene como única duda el regreso de Briasco o la continuidad de Hurtado como ladero de Torres.
