Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros

En La Plata se investiga un nuevo caso de estafa virtual que dejó como saldo la pérdida de una millonaria suma de dinero. La víctima, atraída por una publicación en redes sociales que ofrecía un supuesto empleo de inversiones sin necesidad de experiencia previa, terminó transfiriendo más de dieciocho millones de pesos a cuentas de distintas firmas que, según constató después, no tenían relación alguna con entidades financieras reconocidas.

La víctima contó que, guiada por supuestos asesores a través de un grupo de WhatsApp, creó un perfil en una plataforma que simulaba mostrar operaciones y ganancias. Convencida de la legitimidad del sistema, comenzó a transferir sumas que fueron desde 50 mil hasta 5 millones de pesos en una sola operación.

Según explicó, entre finales de julio y comienzos de septiembre, concretó al menos ocho operaciones que en total superaron los 18 millones de pesos. Los fondos fueron derivados a cuentas radicadas en empresas con razón social en el país, lo que le otorgó al esquema un manto de credibilidad. Incluso llegó a realizar movimientos de hasta cinco millones en una sola transferencia.

La maniobra se descubrió cuando intentó retirar parte de las supuestas utilidades y recibió excusas constantes. Al comunicarse con la entidad financiera original, le confirmaron que no tenía ningún registro y que se trataba de un fraude que ya había sido denunciado en otros casos similares. Tras realizar la denuncia penal, fue informada de los derechos que la asisten como víctima y de los organismos a los que puede recurrir en busca de acompañamiento. Mientras tanto, la Justicia trabaja en el seguimiento de las transferencias y en la identificación de los responsables.

Cabe mencionar que el caso se suma a la creciente cantidad de estafas digitales en la Región, donde los delincuentes aprovechan redes sociales y anuncios atractivos para captar ahorros de personas que buscan nuevas formas de inversión.