Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Policiales |MILLONARIA ESTAFA VIRTUAL

Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros

10 de Septiembre de 2025 | 04:11
Edición impresa

En La Plata se investiga un nuevo caso de estafa virtual que dejó como saldo la pérdida de una millonaria suma de dinero. La víctima, atraída por una publicación en redes sociales que ofrecía un supuesto empleo de inversiones sin necesidad de experiencia previa, terminó transfiriendo más de dieciocho millones de pesos a cuentas de distintas firmas que, según constató después, no tenían relación alguna con entidades financieras reconocidas.

La víctima contó que, guiada por supuestos asesores a través de un grupo de WhatsApp, creó un perfil en una plataforma que simulaba mostrar operaciones y ganancias. Convencida de la legitimidad del sistema, comenzó a transferir sumas que fueron desde 50 mil hasta 5 millones de pesos en una sola operación.

Según explicó, entre finales de julio y comienzos de septiembre, concretó al menos ocho operaciones que en total superaron los 18 millones de pesos. Los fondos fueron derivados a cuentas radicadas en empresas con razón social en el país, lo que le otorgó al esquema un manto de credibilidad. Incluso llegó a realizar movimientos de hasta cinco millones en una sola transferencia.

La maniobra se descubrió cuando intentó retirar parte de las supuestas utilidades y recibió excusas constantes. Al comunicarse con la entidad financiera original, le confirmaron que no tenía ningún registro y que se trataba de un fraude que ya había sido denunciado en otros casos similares. Tras realizar la denuncia penal, fue informada de los derechos que la asisten como víctima y de los organismos a los que puede recurrir en busca de acompañamiento. Mientras tanto, la Justicia trabaja en el seguimiento de las transferencias y en la identificación de los responsables.

Cabe mencionar que el caso se suma a la creciente cantidad de estafas digitales en la Región, donde los delincuentes aprovechan redes sociales y anuncios atractivos para captar ahorros de personas que buscan nuevas formas de inversión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Escándalo por presunto fraude en un comercio

Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
La Ciudad
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Motores económicos, a la baja: retracción en la construcción e industria
Súper Cartonazo: pozo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla