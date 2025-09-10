Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |biopic

Susana Giménez confirmó que harán una serie sobre su vida: cuáles son sus exigencias

Susana Giménez confirmó que harán una serie sobre su vida: cuáles son sus exigencias
10 de Septiembre de 2025 | 08:08

Escuchar esta nota

Sin dudas, en tiempos en los que las biopic están de moda. Ahora, Susana Giménez se subió a la tendencia. Recordemos que, días atrás, Moria Casán dio a conocer detalles de la suya.

Así, hizo lo propio Susana, que confirmó que los fanáticos podrán disfrutar de su serie.

En la presentación de LOL, el programa que conduce por Prime Video, contó: “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”.

Pero más allá de aceptar, la diva puso condiciones. Detallistas como pocas, no quiere dejar nada librado al azar. “Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, le contó en una charla con su círculo más íntimo.

Ante la consulta sobre los momentos de su vida que no pueden faltar, con una sonrisa, dijo: “Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya madurás, por decir algo elegante”.

Vale destacar que, si bien Susana fue parte de series, esta es la primera vez que será la protagonista absoluta. Asimismo, recordemos que, en Sandro de América fue la China Suárez quien se puso en sus zapatos y en Monzón la personificó Celeste Cid.

