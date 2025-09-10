Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar la falla que es invisible a los ojos y dónde reclamar

Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar la falla que es invisible a los ojos y dónde reclamar
10 de Septiembre de 2025 | 07:33

Escuchar esta nota

Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar una falla que es invisible a los ojos y qué hacer

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mantiene el alerta por una serie de pasaportes argentinos que fueron emitidos con una falla en su tinta de seguridad, lo que podría generar inconvenientes en los controles migratorios. El defecto es invisible al ojo humano, pero puede ser detectado por los scanners en aeropuertos y puestos fronterizos.

El universo de documentos bajo revisión supera los 200 mil, aunque se estima que los afectados reales son entre 5.000 y 6.000, muchos de ellos tramitados en consulados en el exterior. El problema fue una partida de tinta defectuosa de un proveedor alemán, pero el RENAPER ya solucionó el inconveniente en la producción actual y garantiza la validez de los documentos hasta su recambio.

Los rangos de la serie AAL que deben revisarse

El primer paso es verificar si el número de pasaporte se encuentra dentro de los siguientes rangos de la serie AAL:

AAL314778 al AAL346228
AAL400000 al AAL607599
AAL616000 al AAL620088

Qué hacer si mi pasaporte está afectado

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre

LE PUEDE INTERESAR

¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde

Si el pasaporte se encuentra dentro de esos rangos numéricos, el RENAPER recomienda acercarse a una de sus oficinas, o al consulado argentino correspondiente si se reside en el exterior. Allí, el personal verificará el documento.

En caso de confirmarse la falla, las autoridades emitirán un nuevo pasaporte sin costo alguno para el ciudadano. Para quienes tengan un viaje inminente, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia. Es importante aclarar que, mientras se gestiona el cambio, el pasaporte afectado sigue siendo un documento legal y válido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

Escándalo por presunto fraude en un comercio

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Últimas noticias de La Ciudad

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

"Si hay veto, hay marcha": la dura advertencia de los universitarios de La Plata al Gobierno

Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre

¡Tiempo loco en La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
Policiales
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
Escándalo por presunto fraude en un comercio
Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado
Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Espectáculos
¿Del shippeo a romance?: Ángela Torres y Marcos Giles, el platense que enamora en streaming
Se supo: filtran el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson y ¡es una bomba!
Daniela Celis confesó qué quiere "chonguear" con  un hombre: “Busco pasarla bien, que tenga su economía y menos de 40 años"
Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi
Yanina Latorre volvió a destrozar a Sofía Martínez: "Es una fantasma y maleducada, en los pasillos la odian todos"
Información General
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla