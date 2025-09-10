Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar la falla que es invisible a los ojos y dónde reclamar

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Son miles los pasaportes defectuosos de argentinos: cómo detectar una falla que es invisible a los ojos y qué hacer
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mantiene el alerta por una serie de pasaportes argentinos que fueron emitidos con una falla en su tinta de seguridad, lo que podría generar inconvenientes en los controles migratorios. El defecto es invisible al ojo humano, pero puede ser detectado por los scanners en aeropuertos y puestos fronterizos.
El universo de documentos bajo revisión supera los 200 mil, aunque se estima que los afectados reales son entre 5.000 y 6.000, muchos de ellos tramitados en consulados en el exterior. El problema fue una partida de tinta defectuosa de un proveedor alemán, pero el RENAPER ya solucionó el inconveniente en la producción actual y garantiza la validez de los documentos hasta su recambio.
El primer paso es verificar si el número de pasaporte se encuentra dentro de los siguientes rangos de la serie AAL:
AAL314778 al AAL346228
AAL400000 al AAL607599
AAL616000 al AAL620088
Qué hacer si mi pasaporte está afectado
Si el pasaporte se encuentra dentro de esos rangos numéricos, el RENAPER recomienda acercarse a una de sus oficinas, o al consulado argentino correspondiente si se reside en el exterior. Allí, el personal verificará el documento.
En caso de confirmarse la falla, las autoridades emitirán un nuevo pasaporte sin costo alguno para el ciudadano. Para quienes tengan un viaje inminente, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia. Es importante aclarar que, mientras se gestiona el cambio, el pasaporte afectado sigue siendo un documento legal y válido.
