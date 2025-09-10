Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

La Ciudad |EN PLAZAS, EL BOSQUE Y OTRAS ZONAS

Crece el reclamo de vecinos por los ruidos de motos

La circulación por la madrugada con escapes liberados y altas velocidades se transformaron en un trastorno crónico, aseguran

10 de Septiembre de 2025 | 05:23
Edición impresa

Todo sucede durante la noche, ante la impune oscuridad. En ese momento, cuando muchos esperan la calma, cientos de motos recorren diversos puntos de la Ciudad. Escenarios como las plaza Malvinas y Moreno, el Bosque y el Distribuidor de tránsito son frecuentemente elegidos por las famosas “caravanas de motos” para comenzar su recorrido, generar peligrosas “picadas” y ruidos molestos. En este contexto, vecinos de la zona comentaron que se encuentran ante un panorama de hartazgo y cierta resignación.

El ensordecedor rugido de los motores y los “cortes” de escapes liberados se han convertido en una constante en los alrededores de Plaza Malvinas, una de las zonas más afectadas por la contaminación sonora en La Plata. Aunque las caravanas de motos no se detienen, el ruido de su paso es una “pesadilla” que perturba el descanso y la salud de los vecinos, quienes aseguran que las caravanas circulan con frecuencia en grupos de hasta 80 ó 100 motos, explican en el bariro.

 

“Nos vuelven locas. No me levanto pero hay gente en el edificio que se despierta, se levanta, los filma y observa la enorme cantdad de motos que circulan. Es impresionante”.

Amelia
Frentista de Plaza Malvinas

 

“Nos vuelven locas. No me levanto pero hay gente en el edificio que se levanta, los filma y ve la cantidad de motos que hay. Es impresionante”, afirmó Amelia, frentista de Plaza Malvinas, quien además agregó que, debido a su condición auditiva, mayormente logra conciliar el sueño, aunque “cuando pasan más de una vez sí se escucha y no me quiero acostumbrar a esto”.

Las molestias, si bien se concentran principalmente los fines de semana, como viernes y sábados, no son exclusivas de esos días. El paso de estos rodados, que a menudo llevan escapes alterados, llegó a representar un factor de estrés y preocupación habitual para quienes viven en el barrio. “Ya me molestan bastante los ruidos de cualquier tipo y ahora en especial el de las motos”, contó Victoria a este diario.

Asimismo, la vecina, a pesar de vivir a 3 cuadras del espacio verde reconoció que “debe ser divertido salir a andar en moto pero es bastante molesto para el resto de la gente que busca descansar y no puede” y aclaró: “No andan solamente por la plaza, sino que van por todos lados y el problema es que el ruido se potencia porque son muchas”.

 

“Mi nena tiene autismo, así que es bastante molesto. A veces si está dormida la despiertan, otras veces lo tolera, es según su día, pero generalmente para nosotros es un doble problema”.

Andrés
Vecino de Plaza Malvinas

 

La situación se agrava para las personas con condiciones de salud que las hacen más sensibles a los sonidos. Tal es el caso de un vecino, cuya hija tiene autismo, una condición que, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede hacer que se perciba la intensidad del sonido hasta un 15 por ciento más intenso. “En mi caso particular, mi nena tiene autismo, así que es bastante molesto”, relató Andrés. “A veces si está dormida la despiertan, otras veces lo tolera, es según su día, pero generalmente para nosotros es un doble problema y a pesar de que está en boca de todos, no hay respuesta por parte de la Municipalidad”.

Tal como publicó este diario, distintas entidades pidieron a la Municipalidad que realice un mapa del ruido para focalizar los controles y adoptar medidas. A su vez, hicieron énfasis en el accionar de los motociclistas que generan decibeles que están por encima de lo permitido y provocan cuadros de salud “irrecuperables”.

