Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Policiales |90 ENTRE 154 Y 155

Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

“Es muy agotadora esta situación”, explicaron las autoridades / EL DIA

10 de Septiembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al Jardín de Infantes N°965 de La Plata, ubicado en 90 entre 154 y 155, que ya sufrió cinco robos en lo que va del año. Durante las últimas, al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron las puertas del fondo violentadas y constataron que delincuentes habían ingresado durante la madrugada para llevarse varios elementos de valor.

En esta ocasión, los ladrones se alzaron con tres parlantes y otros equipos que aún no fueron detallados en su totalidad. Según familias del jardín, entre lo sustraído también figuraba un equipo de mayor tamaño que no pudo ser recuperado.

Los robos anteriores habían dejado al jardín sin elementos básicos para las actividades diarias, como una procesadora, microondas, vajilla completa, ollas y cubiertos. La reiteración de los hechos generó indignación y preocupación entre las familias y el personal educativo.

“Es muy agotadora esta situación”, expresó una madre, al tiempo que reclamó mayores medidas de seguridad para proteger la institución. La comunidad escolar insiste en que se tomen medidas urgentes que garanticen un entorno seguro para los niños y trabajadores del jardín, mientras esperan una respuesta de las autoridades ante la creciente inseguridad que afecta al establecimiento. La situación del Jardín N°965 refleja una problemática más amplia en la ciudad, donde instituciones educativas y espacios comunitarios se ven afectados por la inseguridad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Con una nota Pellegrino hizo su descargo en Gimnasia

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Santa Bárbara: asumió la nueva CD tras la intervención

Escándalo por presunto fraude en un comercio
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo

Escándalo por presunto fraude en un comercio

Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este miércoles 10 de septiembre
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
UNLP: no habrá clases en colegios y facultades
Motores económicos, a la baja: retracción en la construcción e industria
Súper Cartonazo: pozo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto
Espectáculos
Árbol cumple 30 años: “No pensábamos que íbamos a poder llegar tan lejos”
Un trovador homenajea a Serrat y Sabina: “Son dos argentinos nacidos en España”
A pesar de la polémica: Sydney Sweeney tiene grandes chances de Oscar
Se agranda el clan Darín: Úrsula y Chino serán padres
Fátima Florez: “Esperaba que mi ex reaccione como Nico Vázquez”
Deportes
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Bolivia sueña “Alto” y jugará el Repechaje
Información General
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Tabaquismo: causa 40.000 muertes por año en el país
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla