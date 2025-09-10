Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al Jardín de Infantes N°965 de La Plata, ubicado en 90 entre 154 y 155, que ya sufrió cinco robos en lo que va del año. Durante las últimas, al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron las puertas del fondo violentadas y constataron que delincuentes habían ingresado durante la madrugada para llevarse varios elementos de valor.

En esta ocasión, los ladrones se alzaron con tres parlantes y otros equipos que aún no fueron detallados en su totalidad. Según familias del jardín, entre lo sustraído también figuraba un equipo de mayor tamaño que no pudo ser recuperado.

Los robos anteriores habían dejado al jardín sin elementos básicos para las actividades diarias, como una procesadora, microondas, vajilla completa, ollas y cubiertos. La reiteración de los hechos generó indignación y preocupación entre las familias y el personal educativo.

“Es muy agotadora esta situación”, expresó una madre, al tiempo que reclamó mayores medidas de seguridad para proteger la institución. La comunidad escolar insiste en que se tomen medidas urgentes que garanticen un entorno seguro para los niños y trabajadores del jardín, mientras esperan una respuesta de las autoridades ante la creciente inseguridad que afecta al establecimiento. La situación del Jardín N°965 refleja una problemática más amplia en la ciudad, donde instituciones educativas y espacios comunitarios se ven afectados por la inseguridad.