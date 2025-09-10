Por quinta vez, un jardín de infantes fue saqueado

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al Jardín de Infantes N°965 de La Plata, ubicado en 90 entre 154 y 155, que ya sufrió cinco robos en lo que va del año. Durante las últimas, al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron las puertas del fondo violentadas y constataron que delincuentes habían ingresado durante la madrugada para llevarse varios elementos de valor.
En esta ocasión, los ladrones se alzaron con tres parlantes y otros equipos que aún no fueron detallados en su totalidad. Según familias del jardín, entre lo sustraído también figuraba un equipo de mayor tamaño que no pudo ser recuperado.
Los robos anteriores habían dejado al jardín sin elementos básicos para las actividades diarias, como una procesadora, microondas, vajilla completa, ollas y cubiertos. La reiteración de los hechos generó indignación y preocupación entre las familias y el personal educativo.
“Es muy agotadora esta situación”, expresó una madre, al tiempo que reclamó mayores medidas de seguridad para proteger la institución. La comunidad escolar insiste en que se tomen medidas urgentes que garanticen un entorno seguro para los niños y trabajadores del jardín, mientras esperan una respuesta de las autoridades ante la creciente inseguridad que afecta al establecimiento. La situación del Jardín N°965 refleja una problemática más amplia en la ciudad, donde instituciones educativas y espacios comunitarios se ven afectados por la inseguridad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí