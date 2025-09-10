Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EDUARDO DOMÍNGUEZ PIENSA EN EL MILLO Y EN LOS CRUCES ANTE FLAMENGO

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

El juvenil Gómez tendrá que ser el lateral derecho y entonces el entrenador se imagina con tres centrales para defender a Muslera

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Eric Meza había jugado un gran partido contra River de visitante

10 de Septiembre de 2025 | 02:49
Edición impresa

Eduardo Domínguez tiene por delante tres compromisos de alto riesgo. Altísimo. Para muchos llegó “la hora de la verdad” porque estará en juego el verdadero objetivo 2025 y en parte también el futuro para el año siguiente. Es que se avecina un duelo clave contra River en La Plata, el viaje a Río de Janeiro para enfrentar al megapoderoso Flamengo por la Copa Libertadores, el partido contra Defensa y Justicia otra vez por el Clausura. Y la revancha ante el Mengao en UNO. Todo en dos semanas.

Para esos partidos el entrenador tendrá que saber administrar sus fuerzas y las cargas de los jugadores. Serán cuatro partidos en los cuales no hay manera de aflojar el ritmo ni especular: tiene que darlo todo, principalmente los dos partidos por la Copa en donde no habrá mañana...

El principal dolor de cabeza será el reemplazo de Eric Meza, un jugador valorado por el entrenador que no consigue recuperarse de su sinovitis en la rodilla y esa situación ya lo marginó del primer cotejo ante Flamengo y con seguridad ante Defensa y Justicia. En el mejor escenario podrá estar disponible en la revancha.

Gallardo piensa en un mix para el duelo en UNO

De esta manera el pibe Román Gómez tendrá que ser el jugador elegido para el lateral derecho y lo tendrá que hacer en al menos los dos primeros desafíos, tal vez los más complejos. Ahora bien: ¿en el Maracaná se anima a defender con cuatro jugadores y uno de ellos el pibe con tan poco rodaje o apuesta por tres centrales y dos laterales que puedan ser volantes?

Por eso la presencia de Santiago Núñez empieza a tomar fuerza. Si bien la idea del entrenador era defenderse con la pelota y no retroceder demasiado porque es un riesgo enorme refugiarse cerca de Fernando Muslera ante semajante rival, la poca experiencia de Gómez podría llevarlo a tomar otra decisión.

El regreso de Meza era muy necesario para Domínguez que además de penear en una línea de cinco jugadores también se abraza al regreso de Gabriel Neves para formar un mediocampo con mucha tenencia de la pelota. Se avecina un partido en Río de Janeiro de un equipo que no puede cometer errores y que lo tendrán en gran parte del partido en situación defensiva.

Antes lo espera River y si quiere clasificar a alguna copa internacional para el próximo año está como obligado a sumar. No puede relajarse y la otra pregunta que tendrá el entrenador es ¿poner todo o darle descanso a añgún jugador? En ese escenario el único que aparece como “preservable” es Guido Carrillo, que podría ser alternativa para el segundo tiempo ante el Millonario o bien jugar solo un tiempo.

LEA TAMBIÉN

La Reserva de Estudiantes perdió contra Defensa como local

Lo mismo le sucederá contra el Halcón, en el otro partido del Clausura: el un rival directo en la pelea por clasificar a una copa para 2026.

En el mediocampo podrá alternar, pero “9” de área tiene sólo a Carrilo y Lucas Alario. En defensa podrá darse el debut de Valente Pierani en algún partido del torneo local.

 

Gallardo piensa en un mix para el duelo en UNO

La Reserva de Estudiantes perdió contra Defensa como local
