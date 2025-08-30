Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

En La Plata y la Región, distintos rubros económicos atraviesan un proceso de búsqueda de personal para reforzar sus equipos de trabajo. Comercios, pymes y empresas de diferentes sectores requieren mano de obra y eligen los clasificados del diario EL DIA como una de las principales herramientas para captar postulantes.

La sección de clasificados, que se publica todos los días en la edición impresa y digital, concentra avisos de empleos en múltiples áreas: desde tareas administrativas y atención al cliente hasta oficios especializados, ventas, logística y servicios.

De esta manera, los empleadores logran acercarse a una amplia base de lectores y potenciales candidatos, optimizando el proceso de selección y orientando la búsqueda hacia perfiles concretos.

Al mismo tiempo, para quienes se encuentran en la búsqueda laboral, los clasificados representan una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la posibilidad de postularse directamente a través de los datos de contacto que cada empresa publica.

* * * * *

Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de profesor de instalación y reparación de aire acondicionado, que cuente con disponibilidad horaria por la tarde, y los días sábados. Interesados enviar curriculum a: sistedh.orientacion@gmail.com.

Cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas, cocinero, camareros/as. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido empleadoscitybell@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: Camareros, cocineros, baristas, encargado, maestro panadero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido recursos.cake@gmail.com.

Cervecería Ophelia (44 y 18) busca incorporar jefe de cocina, enviar CV a: opheliacraftbeer@gmail.com.

Cocinero (1) y jefe de cocina (1) incorpora empresa de salud a su planta permanente. Se requiere experiencia mínima de 2 años en puesto similar (excluyente) CV a: seratucocina@gmail.com.

Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra en la búsqueda de camareros/as. Es necesario contar con experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria. Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com.

Pizzería zona Villa Elisa, busca cocinero o maestro pizzero (masculino, sin excepción) con experiencia conprobable. Contactar al 11-6372-4029.

Restaurante busca barista, cajeras, pastelerxs y mozas con experiencia. Interesados enviar CV a: rrhhlaplata49@.com indicando al cargo al que se postulan.

Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral, zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.

SUMATE! EMPRENDIMIENTO BUSCA COCINEROS, AYUDANTES DE COCINA Y ATENCION AL PUBLICO, MANDANOS TU CV A: rhumanos.gastronomia@gmail.com INDICANDO EN EL ASUNTO, LA POSTULACION !MUCHA SUERTE!.

!!!!Necesito verdulera c/exp. para calle 613 e/5 y 5 bis (supermercado).

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.

!Necesito chofer de remis y taxi, turno día, “Repuestos Fabián” Whatsapp 221-571-3360.

!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial. Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer? Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión. Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas. Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales. !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a: rrhh@yacoub.com.ar¿.

Akimenco incorpora consultoras belleza Monique, ganancia 50%, sin inversión. 221-573-7915.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio gratis. Cel. 221-307-3150.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión, Cel. 221-674-9273.

Buscamos director institucional zona La Plata. Nos encontramos en búsqueda de un perfil con experiencia en organizaciones sin fines de lucro (escuelas, clubes, centros culturales). Responsabilidades: coordinación general y resolución de problemas diarios, ejecución de decisiones de la comisión directiva, gestión administrativa, de mantenimiento y de maestranza. Mejora de distemas de gestión. Requisitos: experiencia en gestión cultural o institucional, liderazgo, comunicación y resolución de conflictos, manejo de sistemas de gestión y recursos. Buen trato con personal, familias y comunidad. Enviar CV a: rrhhinstitucionallp@gmail.com.

Busco volanteras de 18 a 45 años, la hora $ 2.500, zona centro, volantes de tarot. 221-672-4779.

Carpintería de aluminio, se encuentra en la búsqueda de personal con conocimientos en manejo de máquinas de taller, preferentemente egresados de escuela de oficios, edad entre 20 y 38 años, responsabilidad, compromiso y ganas de aprender y desarrollarse. Se valorará puntualidad, buena educación y predisposición para el trabajo en equipo. Si cumplís con los requisitos, enviá tu CV actualizado (sólo por mail) a: cv.carpinteriadealuminio@gmail.com.

Chica 18 a 23 años viva cerca 8 e/135 y 136 Berisso (excluyente) p/lijar y tareas varias. Bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chica 20 a 25 años viva cerca 3 y 520 (excluyente) p/mostrador de 17.30 a 22.30 Wsp. (221) 559-5422 Bormopizzas.

CHOFER DE REPARTO PARA EMPRESA MAYORISTA CON DOMICILIO EN ENSENADA, SE REQUIERE CARNET DE CONDUCIR PARA VEHICULOS DE PESO MENOR A 3.500 KG., DISPONIBILIDAD HORARIA FULL TIME, POSIBILIDAD DE INCORPORACION INMEDIATA, DEBERA CONTAR CON REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES COMPROBABLE. SE OFRECE TRABAJO ESTABLE, POSIBLIDAD DE PROGRESO, REGISTRACION EN BLANCO. ENVIAR CV COMPLETO CON DATOS PERSONALES Y FOTO ACTUAL A: laplatalaboral@gmail.com O SOLICITAR UNA ENTREVISTA AL 0221-460-2567 (NO RECOMENDABLE POR LINEA SATURADA).

Delivery con moto en regla 19:15 a 22:30 $ 10.000 viva cerca 3 y 520 Wsp. (221) 559-5422 Bormopizzas.

DEPILADORA SIST. ESPAÑOL C/EXP. PARA IMPORTANTE CENTRO DE ESTETICA. ENVIAR CV 221-428-1461.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE SUPERVISOR CON EXPERIENCIA, EXCLUYENTE MOVILIDAD PROPIA, INTERESADOS ENVIAR CV: distribuirorapnq@gmail.com.

Empresa de internación docimiliaria solicia personal de enfermería especializado en pacientes pediátricos críticos y psicólogo para cubrir pacientes en la zona de Berazategui, Ing. Allan y Florencia Varela, interesados enviar CV a: ssaludrecursoshumanos@gmail.com.

MANICURA Y PEDICURA C/EXP. PARA IMPORTANTE CENTRO DE ESTETICA. ENVIAR CV 221-352-7227.

Necesito cajera con o sin experiencia, super chino, 32 e/4 y 5.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138 y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito fiambrera con experiencia, vivir zona City Bell, mandar CV: salumeriabruan@hotmail.com.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.

SE NECESITA CAJERA CON EXPERIENCIA, PARA CARNICERIA, MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita delivery con moto, panfletero/a y ayudante de cocina, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79, de 11 a 13 hs. (buena remuneración).

Se necesita fiambrera para supermercado en calle 7 entre 39 y 40, turno tarde, escribir al 221-589-2423, con experiencia.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al 221-679-7925.

Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración, balayage, reflejos, mechas. Enviar CV y fotos de trabajos realizados a : taiaraborges2020@gmail.com.

Taller El Progreso necesita oficiales y ayudantes pintores competentes de automóviles, 3 e/519 y 520.

Trabajadora social con experiencia en hogar y/o centro de día, incorporamos a nuestro equipo interdisciplinario. Enviar CV a: directores@yahoo.com.