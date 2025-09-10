Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Nicolás Otamendi tuvo su último partido por Eliminatorias con la Selección Argentina y no fue de la mejor manera, ya que fue expulsado en el primer tiempo. Para colmo, se perderá el estreno en la Copa del Mundo, ya que la sanción se trasladará a esa competición.
El experimentado central, que fue el capitán ayer en Guayaquil, vio la tarjeta roja por último recurso, luego de una falta sobre Enner Valencia. Wilmar Roldán no dudo y dejó con diez hombres a Argentina, en el minuto 31.
Para colmo fue un partido especial para Otamendi, ya que anunció que serán sus últimas Eliminatorias. Y por reglamento, esa fecha de suspensión la deberá cumplir en la Copa del Mundo.
Según el artículo 69 de la Conmebol, las suspensiones en la última jornada de Eliminatorias deberán cumplirse en la siguiente competición organizada por FIFA. Es decir, en la Copa del Mundo.
Más allá de que antes del Mundial, Argentina deberá disputar la Finalíssima, habrá que ver si FIFA Acepta que Otamendi pueda cumplir la suspensión en ese partido, ya que la organización de dicho encuentro está a cargo de la UEFA y la Conmebol. Si FIFA no acepta el pedido de AFA, Otamendi no estará en el estreno mundialista.
Caso distinto es el de Lautaro Martínez, que alcanzó la segunda amarilla ayer ante Ecuador y también tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, el reglamento es distinto con las amarillas: el artículo 67 señala que aquellos jugadores que recibieron ayer en la última jornada, la cumplirán en las siguientes Eliminatorias. De esta forma, el Toro si estará disponible para el debut en la Copa del Mundo del próximo año.
