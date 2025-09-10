Padres y familiares protestaron contra las falsas denuncias

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
¡Tiempo loco La Plata! Sigue la primavera anticipada pero con posibles chaparrones esta tarde
“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo
Alerta en Gimnasia: se desgarró Zalazar y es una variante menos
VIDEO. Peligro en dos ruedas: trágicas muertes agravan el drama vial
¿De cuánto fue la inflación de agosto? El Indec revela el dato clave de la economía
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
Se encienden las alarmas en el cordón frutihortícola por una chinche invasora
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Escepticismo de los gobernadores ante el llamado del Ejecutivo
Con Karina y Pareja, arrancó una reforzada mesa política bonaerense
Sin cambio de rumbo, el Gobierno optó por mostrarse más unido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se conmemoró el Día Internacional contra las Falsas Denuncias y en nuestro país la jornada se vivió con movilizaciones. En La Plata la convocatoria se realizó frente al Juzgado de Familia Nº6, ubicado en 55 entre 10 y 11, donde un grupo de platenses autoconvocados se manifestaron en la puerta de ese juzgado en señal de protesta contra la jueza María del Rosario Rocca, a quien acusan de tomar “decisiones arbitrarias y sesgo ideológico”, según informaron desde la organización.
“La figura de la jueza se volvió emblemática tras sus polémicas declaraciones -’contra las falsas denuncias no se puede hacer nada’- y múltiples cuestionamientos por resoluciones que, según las familias, afectan el vínculo con sus hijos”, revelaron los padres, madres de víctimas y parientes presentes.
La manifestación se transformó en una charla pública sobre lo que consideran “la necesidad de visibilizar fallas estructurales del sistema judicial bonaerense: sobrecarga de expedientes, falta de jueces y ausencia de controles efectivos”, explicaron.
El abogado Marcelo Peña, autor de uno de los proyectos de ley y defensor de víctimas de falsas denuncias en nuestra región, participó de la jornada en la Ciudad y también la que se realizó en el Congreso Nacional y explicó a este diario los detalles de estas movilizaciones.
En la convocatoria central frente al Congreso Nacional, se reunieron varias madres con hijos detenidos y otros con causas archivadas por falsas denuncias.
La protesta se replicó en 17 provincias, de la cual participaron también organizaciones como Infancia Compartida, No Más Hijos de Rehenes y el Frente de Mujeres Argentinas.
LE PUEDE INTERESAR
Promesas de inversión dejaron a una mujer de La Plata sin sus ahorros
LE PUEDE INTERESAR
Modificaciones en las horas extra de la Policía
“Lo que nosotros hacemos es ayudar a padres y madres que han recibido falsas denuncias de violencia de género, que hoy son un impedimento en lo legal para poder ver a sus hijos”, explicaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí