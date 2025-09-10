Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo
Marianela Mirra defendió a José Alperovich y lo comparó con Mauro Icardi
Después de varias idas y vueltas, Marianela Mirra anunció hace poco tiempo que había decidido darle una nueva oportunidad a su relación con José Alperovich.
Recordemos que, el ex gobernador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra su sobrina.
Allí, a pesar de la condena y de la situación judicial del ex funcionario, la ex Gran Hermano confirmó que seguía vinculada a Alperovich incluso mientras cumplía la pena en el penal de Ezeiza.
La tucumana fue interceptada por un cronista a la salida del establecimiento donde juega paddle dónde reaccionó con enojo y protagonizó un fuerte cruce.
Entonces, apenas vio al periodista, lanzó: "¡Qué falta de respeto! Salí, por favor" y continuó: "¡Dejame en paz! ¿Qué te creés? Sos un irrespetuoso". "Vos no tenés respeto por nada. Ni vos, ni ningún periodista", sostuvo e incluso acusó al periodista de haber intentado entrevistarla durante sus visitas a Alperovich en Ezeiza, algo que el cronista negó rotundamente.
Pero, la tensión no bajó: "Dejen de hablar pelo...", "déjenme en paz, no quiero aclarar nada" y hasta "andate a la mier...", fueron algunas de sus respuestas frente a las preguntas del movilero.
Yanina Latorre volvió a destrozar a Sofía Martínez: "Es una fantasma y maleducada, en los pasillos la odian todos"
Asimismo, consultada sobre los rumores que aseguraban que se convertiría en madre junto a su pareja, disparó: "Qué te importa. Fijate en tu vida".
"jamás voy a aclarar nada" dijo Mirra y sumó que "en mi vida le aclaré nada a nadie". Finalmente, se negó a dar explicaciones sobre el vínculo y la actualidad de Alperovich: "No tenés idea de quién es José. ¿Qué hablás? ¿Creés que es Mauro Icardi?", cerró la ex Gran Hermano.
