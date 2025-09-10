Yanina Latorre volvió a destrozar a Sofía Martínez: "Es una fantasma y maleducada, en los pasillos la odian todos"

Yanina Latorre comenzó un filoso cruce con Sofía Martínez. Así, la conductora opinó sobre su desempeño como periodista deportiva y dijo que es mejor "influencer".

Por otra parte, la mencionada conductora reveló que hay personas en un canal que no estarían nada contentos con ella.

"En ESPN, en los pasillos, la odian todos", lanzó Yanina Latorre. Allí, una periodista le escribió a la conductora y criticó a Sofía Martínez: "No es tan bonita ni es tan simpática. Por fin habla alguien de esta fantasma. Los periodistas no tienen h... y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda. Fuera de micrófono dicen otra cosa".

Yanina Latorre apoyó a la periodista que le escribió, aunque no dijo su nombre: "Te banco porque a mi anoche me llamó todo el mundo". "Ayer me llamó alguien y me dijo que la cúpula de Telefe la ama, pero yo creo que el talento de ella es decirle una frase de sobrecito de azúcar al jugador, darle emoción", tiró la conductora.

"A mí, que en la Champions League la vi, me recontra evitó. Alguien me dijo que es tímida, pero no. De tímida a maleducada hay cinco segundos. Estaba sentada aparte con la computadora y la gorrita" reveló Yanina Latorre sobre Sofía Martínez..