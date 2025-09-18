Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”

Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
El periodista Nelson Castro visitó Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini. Allí, recorrió su historia personal y profesional. Es periodista, médico y neurólogo. Habló de sus pasiones, de su búsqueda constante y de su difícil infancia.
Por su parte, Pergolini, entre divertido y curioso, le preguntó: “Tenés como un montón de vidas en esta única vida que tenemos. Sos médico, sos neurólogo, sos director de orquesta ¿Sos un inconformista?”. Allí, Nelson respondió con la serenidad que lo caracteriza: “Bueno, qué lindo serlo, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente eso te permite generar proyectos y cosas. Así que yo se lo agradezco a la vida y poder disfrutar de lo que hago y hacer lo que quiero. Así que tengo la fortuna de decir, no hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer. Y eso es un valor que lo tengo muy atesorado y lo agradezco, yo soy muy creyente, lo agradezco a Dios todos los días y lo disfruto”.
Asimismo, el mencionado periodista reveló que su buen humor es una elección diaria: “Me levanto todos los días de muy buen humor. Mi padre era muy sencillo. Elsa, mi mamá, era una ama de casa. Mi papá era un carpintero. Y, por supuesto, siempre cuento, mi vida estuvo muy tomada por la adversidad del comienzo”.
Por otra parte, recordó que su infancia no fue nada fácil: “Yo tengo acá cicatrices, que son muy conocidas. Tuve una enfermedad muy grave que tuve cuando nací. Estuve a punto de morirme. Y tuve médicos muy buenos. Y mi mamá y mi papá, que se esforzaron mucho, permitió que me curara, me recuperara. Y pudiera salir adelante”.
Para finalizar, Castro explicó que su vocación médica nació de esa experiencia: “La medicina llegó como una cosa muy natural, muy asociada a todas las experiencias que tuve. Para mí el hospital era un lugar donde lamentablemente de chico transité... Estuve hasta los 14 años, así que sufrí 7 operaciones. Y me voy a acordar, de muchas no me acuerdo porque era casi bebé, pero las que tuve a partir de los seis años, que fueron en total cuatro, de esas me acuerdo”, reveló Nelson Castro.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
