Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Espectáculos |Su infancia y sus enfermedades

Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”

Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
18 de Septiembre de 2025 | 12:36

Escuchar esta nota

El periodista Nelson Castro visitó Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini. Allí, recorrió su historia personal y profesional. Es periodista, médico y neurólogo. Habló de sus pasiones, de su búsqueda constante y de su difícil infancia. 

Por su parte, Pergolini, entre divertido y curioso, le preguntó: “Tenés como un montón de vidas en esta única vida que tenemos. Sos médico, sos neurólogo, sos director de orquesta ¿Sos un inconformista?”. Allí, Nelson respondió con la serenidad que lo caracteriza: “Bueno, qué lindo serlo, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente eso te permite generar proyectos y cosas. Así que yo se lo agradezco a la vida y poder disfrutar de lo que hago y hacer lo que quiero. Así que tengo la fortuna de decir, no hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer. Y eso es un valor que lo tengo muy atesorado y lo agradezco, yo soy muy creyente, lo agradezco a Dios todos los días y lo disfruto”.

Asimismo, el mencionado periodista reveló que su buen humor es una elección diaria: “Me levanto todos los días de muy buen humor. Mi padre era muy sencillo. Elsa, mi mamá, era una ama de casa. Mi papá era un carpintero. Y, por supuesto, siempre cuento, mi vida estuvo muy tomada por la adversidad del comienzo”.

Por otra parte, recordó que su infancia no fue nada fácil: “Yo tengo acá cicatrices, que son muy conocidas. Tuve una enfermedad muy grave que tuve cuando nací. Estuve a punto de morirme. Y tuve médicos muy buenos. Y mi mamá y mi papá, que se esforzaron mucho, permitió que me curara, me recuperara. Y pudiera salir adelante”.

Para finalizar, Castro explicó que su vocación médica nació de esa experiencia: “La medicina llegó como una cosa muy natural, muy asociada a todas las experiencias que tuve. Para mí el hospital era un lugar donde lamentablemente de chico transité... Estuve hasta los 14 años, así que sufrí 7 operaciones. Y me voy a acordar, de muchas no me acuerdo porque era casi bebé, pero las que tuve a partir de los seis años, que fueron en total cuatro, de esas me acuerdo”, reveló Nelson Castro.  

