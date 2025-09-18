Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"

Andy Kusnetzoff se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el problema que enfrentan los discapacitados y sus familiares por la falta de asistencia por parte del Estado.

Su video llorando se volvió viral y el conductor decidió hablar al día siguiente en el inicio de su programa de radio: “Ayer no pasó nada distinto a lo que sucede siempre, sino que me bajó una emoción y terminó saliendo por todos lados. Igual, el que me conoce sabe que no me gusta emocionarme al aire, a veces intento pilotearla y esta vez desbordó. Fue nada más que eso, pero estoy contento y está perfecto porque es lo que pienso”.

“Más allá de lo económico, por lo menos en el discurso tener empatía y decir: ‘Che, no estoy logrando lo que quiero, pero pienso en ustedes’. Creo que pasa por ahí”, explicó.

El conductor se sorprendió por el poder de las redes y lo rápido que se viralizó su llanto: “La cuestión es que en estos tiempos de redes, donde todo se transforma en opinión, política y grieta, uno se tiene que quedar con su verdad y su humanidad genuina. Ahora, si a los demás les parece algo impostado, creo que cada uno se tiene que quedar en lo suyo. Es imposible explicarle algo a alguien cuando es tan viral. Me quedo con lo que fue, con mis oyentes, con Gabriel Rolón… Después, ni leí los comentarios porque cuando los abrís te llegan desde otra perspectiva política”.

“También me quedo con la cantidad de gente con familiares con discapacidad que me escribió y agradeció el episodio, lo que se habló, que era mucho más de lo que creía y también personas que yo conozco, que no sabía que tenían familiares con discapacidad. Se trata de eso, historias y personas. No tengo más para decir sobre eso”, aseguró.

Luego siguió hablando sobre su emoción a lo largo de los años: “Tengo muchas notas que estoy al borde (de llorar) porque hicimos muchas misiones solidarias e historias. Y uno siempre tiene un caparazón y lo puede hacer fácilmente, pero algunas me atraviesan y me sale algo que contraes todos los músculos y hacés fuerza para que no salga la emoción. Ayer no llegué ni a esa instancia, por lo que veía el video y ya veía que estaba tambaleando, pero en ese momento no te das cuenta porque todo pasa en un segundo”.

Andy dijo que “se acumularon las cosas. Realmente, criticar eso, habla de lo mal que estamos. Vos podés decir que soy un forr… pero hay una realidad, y no digo que sea culpa de este Gobierno. Ayer me referí específicamente al tema: ‘Che, vos podés manejar a tu manera el presupuesto, pero un poco de empatía a la gente que la pasa mal tenés que tener’. Son decisiones, pero yo solo hablaba de eso”.