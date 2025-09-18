En La Plata, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia

Un repartidor de diarios fue víctima de un violento asalto en la madrugada del domingo en el Barrio Hipódromo, cuando un delincuente lo interceptó y le robó la motocicleta con la que realizaba su labor diaria.

El hecho ocurrió minutos después de las cinco de la mañana en calle 36 entre 118 y 119, mientras el trabajador, dueño de un puesto ubicado en las inmediaciones del Hospital Rossi, realizaba su recorrido habitual. Según fue registrado en cámaras privadas de la zona, fue sorprendido por un hombre en bicicleta, que arrojó el rodado al suelo, lo amenazó con un arma de fuego y se dio a la fuga con la moto, la principal herramienta de trabajo que poseía la víctima.

El repartidor, que tiene implantados tres marcapasos, sufrió una fuerte crisis emocional tras el asalto y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde permanecía internado en observación.

El episodio generó preocupación entre vecinos del barrio, quienes remarcaron la reiteración de hechos de inseguridad en horas de la madrugada y reclamaron mayor presencia policial. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda, que trabaja con las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al autor del robo.