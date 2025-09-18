La tranquilidad de la tarde en Ensenada se vio interrumpida este jueves por un violento accidente de tránsito en la intersección de Horacio Cestino y Santilli, donde se vieron involucrados tres vehículos y un motociclista terminó atrapado debajo de un colectivo.

Según el informe policial, todo comenzó cuando una moto Honda Twister 250cc, colisionó contra un Renault Symbol. Tras el impacto, el motociclista perdió el control, cayó sobre el asfalto y terminó golpeando contra un colectivo de la línea 275 de Fuerte Barragán.

El joven quedó atrapado bajo la unidad de transporte, aunque se encontraba consciente y manifestaba fuertes dolores en su brazo derecho. La escena generó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ensenada, personal de tránsito municipal y una ambulancia del SAME.

Tras un intenso trabajo de rescate, los bomberos lograron liberar al motociclista, quien fue asistido en el lugar por los médicos y luego trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado.