“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop

La reciente caída de Catherine Fulop, desde el escenario, durante un show junto a Erreway, despertó risas, preocupación y hasta polémica, tales como la consideración de Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis que falleció hace cinco años tras haber caído a una fosa de más de tres metros de profundidad.

Bárbara insistió una vez más en el pedido de justicia por la brutal caída que sufrió su padre y por la que falleció a los 71 años, tras más de un año internado. Por lo que Hoffman sostuvo: “Mientras muchos cuentan lo grave como anécdota o se burlan, así como por suerte mucha gente tiene memoria y suma”.

Respecto al percance del que Fulop salió ilesa, señaló: “Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra”.

“A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa, los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias”, continuó Bárbara.

En comparación con el desenlace de su padre, explicó: “Duele tanto como este vídeo, 6 años después . Que triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta justicia. Ver estás noticias y seguir sintiendo la impotencia de que a pesar de haber perdido su vida mi papá, se sigue descuidando a los artistas en muchos de los escenarios de nuestro país”.

“Que tristeza me das a veces Argentina y que injusta la justicia que nos tocó. Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia. Gracias”, concluyó.