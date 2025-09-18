Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop

“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop
18 de Septiembre de 2025 | 19:05

Escuchar esta nota

La reciente caída de Catherine Fulop, desde el escenario, durante un show junto a Erreway, despertó risas, preocupación y hasta polémica, tales como la consideración de Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis que falleció hace cinco años tras haber caído a una fosa de más de tres metros de profundidad.

Bárbara insistió una vez más en el pedido de justicia por la brutal caída que sufrió su padre y  por la que falleció a los 71 años, tras más de un año internado. Por lo que Hoffman sostuvo: “Mientras muchos cuentan lo grave como anécdota o se burlan, así como por suerte mucha gente tiene memoria y suma”.

Respecto al percance del que Fulop salió ilesa, señaló: “Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra”.

“A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa, los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias”, continuó Bárbara.

En comparación con el desenlace de su padre, explicó: “Duele tanto como este vídeo, 6 años después . Que triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta justicia. Ver estás noticias y seguir sintiendo la impotencia de que a pesar de haber perdido su vida mi papá, se sigue descuidando a los artistas en muchos de los escenarios de nuestro país”.

“Que tristeza me das a veces Argentina y que injusta la justicia que nos tocó. Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia. Gracias”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de Espectáculos

¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía

La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?

Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Esa pregunta metétela en el bolsillo”
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Un piquete complicó el tránsito en el centro de La Plata
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Deportes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana
Expectativas, una fuerte autocrítica y tranquilidad: las palabras de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
Policiales
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
Información General
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla