Benjamín Vicuña se enteró por redes que sus hijos con la China Suárez empezaron el colegio en Turquía

Benjamín Vicuña se habría enterado por redes sociales que los hijos que tiene con la China Suárez comenzaron hoy el colegio en Turquía. Así lo confirmó su abogado a Ángel de Brito.

El actor chileno, que se instaló en Argentina hace muchos años para poder vivir con los hijos que tiene con Pampita y Suárez, no habría sido notificado de esta decisión de la actriz, que hace meses se fue a vivir a Estambul con Mauro Icardi.

Máximo Petrachi, abogado de Vicuña, aseguró: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos”. “Es un derecho muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal y como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida en conjunto”, concluyó.

Según el último acuerdo, Magnolia y Amancio deberían regresar a Argentina este viernes 19 desde Turquía, viajando en avión casi un día entero. Vale recordar que la China Suárez decidió no salir de Turquía mientras que Icardi no puede regresar a Argentina por ser deudor de alimentos de las hijas que tiene con Wanda Nara, Isabella y Francesca.