Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.
Fuentes del caso informaron que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.
NOTICIA EN DESARROLLO
