La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio

Distintos sectores de La Plata sufren la falta de agua este jueves 18 de septiembre. Según informó Absa en un comunicado, el corte del servicio se debe "a inconvenientes eléctricos" que afectan a dos barrios platenses desde esta mañana.

"Por un lado, podrían registrarse inconvenientes en la zona comprendida entre las calles 140 y 159, y desde 56 hasta 82", manifestaron desde la empresa. Y agregaron que "la misma situación se presenta en el área delimitada por las avenidas 25 hasta 31, y desde 66 hasta calle 70".

Ante ello, Aba solicitó a los usuarios afectados "destinar el su uso de las reservas de agua para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales".