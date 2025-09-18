Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
En las últimas horas, un vecino se comunicó con este medio para denunciar que hay mampostería salida y que un balcón se encuentra a punto de caerse en pleno centro de la ciudad de La Plata.
La problemática que podría terminar en una grave tragedia o con heridos de gravedad, ocurre actualmente en la calle 46 entre 4 y 5, donde decenas de transeúntes y vecinos, caminan a diario por la zona céntrica que en sus alrededores hay diferentes locales comerciales.
En ese sentido, a través de un balde con cemento, una madera y un papel escrito con fibrón para alertar a los vecinos, escribieron: "Peligro de derrumbe de balcón".
"Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda", dijo un vecino en exclusiva a EL DIA.
Por otro lado, a muy pocas cuadras, otra vecina detalló: "Ayer se cayó otro igual en 1 y 49. Pasa alguien y lo mata medio balcón abajo en la vereda".
Por último, los vecinos apelan a que alguien se haga cargo de está situación y no ocurra una tragedia lamentable en el lugar.
