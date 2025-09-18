Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Espectáculos

La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?

La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
18 de Septiembre de 2025 | 16:31

Escuchar esta nota

En medio de la historia de amor de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, se encuentran los hijos que la mediática concibió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ya que los menores habrían sido escolarizados en Estambul, hace dos semanas.

Aunque se confirmó que Rufina Cabré se estableció en el país turco junto a su madre y el delantero del Galatasaray, se estipula que Magnolia y Amancio Vicuña seguirían los pasos de su hermana mayor, a causa de una publicación de la misma intérprete.

Es que, según las últimas declaraciones del actor chileno, se sintió incómodo a la hora de referirse a los siguientes pasos de los niños que tuvo con Suárez, pero hasta el momento, sólo aprendían el idioma turco y no se mantendrían allí, más que algunas semanas.

Sin embargo, “La China” compartió postales de sus tres menores con el mismo uniforme de escuela -al que ya asiste Rufina- y añadió un texto digno de una madre orgullosa que ya da a entender la permanencia de los niños en el continente europeo.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, reveló Suárez.

