La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?

En medio de la historia de amor de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, se encuentran los hijos que la mediática concibió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ya que los menores habrían sido escolarizados en Estambul, hace dos semanas.

Aunque se confirmó que Rufina Cabré se estableció en el país turco junto a su madre y el delantero del Galatasaray, se estipula que Magnolia y Amancio Vicuña seguirían los pasos de su hermana mayor, a causa de una publicación de la misma intérprete.

Es que, según las últimas declaraciones del actor chileno, se sintió incómodo a la hora de referirse a los siguientes pasos de los niños que tuvo con Suárez, pero hasta el momento, sólo aprendían el idioma turco y no se mantendrían allí, más que algunas semanas.

Sin embargo, “La China” compartió postales de sus tres menores con el mismo uniforme de escuela -al que ya asiste Rufina- y añadió un texto digno de una madre orgullosa que ya da a entender la permanencia de los niños en el continente europeo.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, reveló Suárez.