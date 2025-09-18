Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Policiales

El recuerdo de Kim Gómez, de La Plata hasta Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional

El recuerdo de Kim Gómez, de La Plata hasta Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
18 de Septiembre de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

El recuerdo de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata durante el robo a su madre, llega a Jujuy. Un colegio secundario traerá de regreso a la pequeña en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, desde un carruaje donde homenajean a los niños fallecidos en 2025.

La FNE (Fiesta Nacional de los Estudiantes) es una celebración originaria de San Salvador de Jujuy que se realiza todos los años en distintos puntos de la provincia norteña. Se hace en la semana del estudiante. 

Dura cerca de 10 días, con diferentes actividades de los jóvenes a los vecinos, desfile de carrozas y carruajes alegóricos, elección de representantes y el Congreso de la Juventud. Además, se llevan adelante fiestas, campañas de concientización, conciertos, concursos artísticos y competencias deportivas para los estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.

Cómo sigue la investigación

La investigación por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en un robo de auto en febrero pasado, tuvo la semana pasada una audiencia clave en la que se definió el futuro del adolescente de 14 años acusado de haber participado en el hecho.

La defensa del menor había solicitado que se le concediera el arresto domiciliario en reemplazo de la medida de seguridad que hoy cumple en un centro cerrado. Argumentaron que, por su edad y situación personal, el encierro resulta “desproporcionado” y que debería garantizarse su tratamiento en un ámbito menos restrictivo.

Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa

Sin embargo, la fiscal Carmen Ibarra se opuso al pedido y sostuvo que la única forma de asegurar la asistencia integral del joven, y al mismo tiempo proteger a la comunidad, es mantener la medida vigente.

En paralelo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución de la jueza María José Lescano, que había dispuesto que el adolescente permanezca bajo medida de seguridad por dos años. De esta manera, la decisión quedó firme y se descartó, al menos por ahora, la posibilidad de que el chico continúe el proceso en su casa.

El fallo implica que el menor seguirá en un dispositivo cerrado, con seguimiento psicológico, educativo y social, bajo control permanente. Mientras tanto, el coimputado de 17 años, que sí es punible, sigue enfrentando un proceso penal juvenil que podría derivar en una condena efectiva.

