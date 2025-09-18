Un piquete complicó el tránsito en el centro de La Plata

Un grupo de organizaciones sociales barriales de distintos puntos del Conurbano se movilizaron este jueves en reclamo para pedir más alimentos a diferentes comedores. En ese marco, realizaron una manifestación que complicó el tránsito en diferentes puntos del centro de La Plata.

Durante la protesta, integrada por manifestantes de distintas cooperativas, que llegaron a La Plata desde diferente localidades y municipios aledaños, el tránsito en la zona permaneció restringido.

En declaraciones que hicieron a EL DIA, comentaron: "Somos instituciones que pedimos más alimentos a los comedores locales, vamos a quedarnos frente a la Gobernación con la protesta", explicaron.

En ese marco, se registraron desvíos del tránsito y algunas calles cercanas congestionadas debido al enorme caudal de autos acumulados.