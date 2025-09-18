Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

La Ciudad

Un piquete complicó el tránsito en el centro de La Plata

Un piquete complicó el tránsito en el centro de La Plata
18 de Septiembre de 2025 | 13:30

Escuchar esta nota

Un grupo de organizaciones sociales barriales de distintos puntos del Conurbano se movilizaron este jueves en reclamo para pedir más alimentos a diferentes comedores. En ese marco, realizaron una manifestación que complicó el tránsito en diferentes puntos del centro de La Plata.

Durante la protesta, integrada por manifestantes de distintas cooperativas, que llegaron a La Plata desde diferente localidades y municipios aledaños, el tránsito en la zona permaneció restringido.

En declaraciones que hicieron a EL DIA, comentaron: "Somos instituciones que pedimos más alimentos a los comedores locales, vamos a quedarnos frente a la Gobernación con la protesta", explicaron.

En ese marco, se registraron desvíos del tránsito y algunas calles cercanas congestionadas debido al enorme caudal de autos acumulados.

