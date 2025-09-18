Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que podría tener nuevamente lluvias.
Aguardando por la llegada de la primavera, La Plata y alrededores, mantiene las temperaturas agradables y nuevamente hay alerta por precipitaciones en la Región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con neblinas en la madrugada y probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
Para el cierre de la semana semana, el viernes se espera con cielo mayormente nublado durante el día y nuevamente probabilidad de lluvias aisladas en la noche. El termómetro rondará entre 15 y 26 grados.
El sábado tendría tormentas durante toda la jornada; con una mínima de 16 grados y una máxima de 20.
Un nuevo frente frío avanzará sobre la región, modificando drásticamente las condiciones. Según se supo, el cambio más importante en las últimas actualizaciones es que el evento de precipitación se desarrollaría casi en su totalidad el sábado, liberando al domingo de las lluvias pero no del mal tiempo, según el informe del meteorólogo Christian Garavaglia.
La atención principal se centra en el sábado 20, jornada en la que se esperan lluvias y tormentas generalizadas en la región del AMBA. Las precipitaciones más destacadas, de intensidad moderada a fuerte, se presentarían entre la mañana y la tarde, con un acumulado total que podría acercarse a los 50 mm.
Además, se pronostica una fuerte intensificación del viento del sudeste, con ráfagas que superarían los 50 km/h. Esta configuración sinóptica seguramente producirá una importante crecida del Río de la Plata entre el sábado y el domingo.
Para el domingo 21, Día de la Primavera, la probabilidad de lluvias disminuye considerablemente, aunque podría haber algo de inestabilidad en las primeras horas. Sin embargo, el festejo al aire libre se verá complicado: la jornada se mantendrá muy nublada y ventosa, con ráfagas del sur por encima de los 40 km/h.
El dato clave es que las temperaturas bajarán fuertemente durante el día, anticipando una próxima semana que arrancará con marcas inferiores a los 10 °C en la región.
