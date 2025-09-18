Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Información General |Efemérides. Un día como hoy

La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I

En plena carrera espacial, un 18 de septiembre pero de 1977, la NASA hizo historia al capturar una imagen única: nuestro planeta y su satélite aparecían en el mismo encuadre. La fotografía se tomó desde más de 11 millones de kilómetros de distancia y esa postal cambió la mirada

La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I

El Voyager I dio un paso histórico en la carrera espacial al capturar por primera vez una imagen en la que se ven la Tierra y la Luna juntos

18 de Septiembre de 2025 | 08:23

Escuchar esta nota

El 18 de septiembre de 1977, apenas trece días después de haber sido lanzada desde Cabo Cañaveral, la sonda Voyager I hizo historia al capturar una imagen única: la primera fotografía en la que la Tierra y la Luna aparecían juntas en el mismo encuadre. Desde más de 11 millones de kilómetros de distancia, nuestro planeta y su satélite se mostraban como dos diminutos puntos de luz, suspendidos en la oscuridad del espacio.

Lo que para la mirada actual puede parecer una toma sencilla, en aquel momento fue un logro colosal de la ingeniería y un símbolo de introspección para la humanidad: por primera vez nos vimos como realmente somos en el cosmos, pequeños y frágiles, compartiendo escenario con nuestra inseparable Luna.

El lanzamiento del Voyager I se enmarcó en plena Carrera Espacial, cuando Estados Unidos buscaba ampliar su liderazgo en la exploración del Sistema Solar. En 1969, el hombre había pisado la Luna; en 1976, la sonda Viking había enviado las primeras imágenes desde la superficie de Marte. El siguiente paso era más ambicioso: explorar los gigantes gaseosos y enviar información más allá de los límites conocidos.

Fue así como nacieron las misiones Voyager I y II, diseñadas por la NASA para aprovechar una alineación planetaria que solo ocurre cada 176 años y que permitía visitar, en un mismo recorrido, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno gracias a la asistencia gravitatoria.

Voyager I: un explorador incansable

El Voyager I partió el 5 de septiembre de 1977 a bordo de un cohete Titan IIIE-Centaur. Llevaba a bordo instrumentos para estudiar atmósferas, campos magnéticos, radiación cósmica y, por supuesto, cámaras de alta resolución capaces de retratar planetas, lunas y también, como gesto inaugural, a la propia Tierra.

Esa primera fotografía en la que la Tierra y la Luna aparecen juntas fue tomada con la cámara de ángulo estrecho, diseñada para captar detalles finos a grandes distancias. En la imagen, la Tierra aparece como un disco brillante, mientras que la Luna se muestra más tenue, acompañando a su planeta madre en la vastedad espacial.

Más adelante, Voyager I se convertiría en protagonista de momentos inolvidables: en 1979 sobrevoló Júpiter, enviando imágenes inéditas de sus tormentas y de volcanes activos en su luna Ío; en 1980 hizo lo mismo con Saturno y su complejo sistema de anillos. Tras cumplir su misión principal, siguió su rumbo hacia el espacio interestelar.

Una postal que cambió la mirada

La fotografía de 1977 no solo fue un logro técnico. Representó una oportunidad para que la humanidad se viera desde afuera, en un contexto universal. Años más tarde, en 1990, la misma sonda tomaría otra imagen aún más célebre, el “Pale Blue Dot” (Punto Azul Pálido), en el que la Tierra aparece como una mota de polvo iluminada por un rayo de sol.

Sin embargo, la de 1977 tiene el valor de la primera vez. Fue la primera postal familiar del espacio profundo, en la que nuestro planeta no está solo, sino acompañado de la Luna, recordándonos que incluso nuestra vecindad inmediata es motivo de asombro.

El legado del Voyager I

Hoy, Voyager I se encuentra a más de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra, en pleno espacio interestelar. Es el objeto creado por el hombre que más lejos ha viajado y sigue enviando datos a través de la red de antenas de la NASA, aunque con señales cada vez más débiles.

A bordo lleva el famoso Disco de Oro, un mensaje interestelar con sonidos, saludos en 55 idiomas, música y fotografías que representan la diversidad de la vida y la cultura terrestre. Una cápsula del tiempo que, tal vez, algún día encuentre otras inteligencias en el universo.

La primera fotografía de la Tierra y la Luna juntas, tomada en septiembre de 1977, es parte de esa herencia. Una imagen que, más allá de su aparente sencillez, nos invita a pensar en nuestra pequeñez cósmica y en la grandeza de nuestra capacidad de explorar lo desconocido.

