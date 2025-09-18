Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Deportes

El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China

El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
18 de Septiembre de 2025 | 12:00

Escuchar esta nota

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo en su debut en el ATP 250 de Hangzhou, en China, donde venció en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur.

Etcheverry se metió en los octavos de final de uno de los torneos que marca el inicio de la gira asiática gracias a la victoria por 6-2 y 6-4 tras solo una hora y cuarto de juego.

De esta manera, el tenista oriundo de La Plata extiende su buen momento, ya que venía de tener una gran actuación en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis, donde venció al neerlandés Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 en el primer punto de la serie que marcó la clasificación de la Argentina a los cuartos de final, instancia en la que los dirigidos por Javier Frana se enfrentarán con Alemania.

El rival de Etcheverry en los octavos de final del ATP de Hangzhou será el ganador del partido entre el argentino Francisco Comesaña (5°) y el australiano Rinky Hijikata, quienes se enfrentarán este viernes por la madrugada.

El otro argentino que disputó este torneo fue Mariano Navone, quien este martes sufrió una derrota en su debut frente al estadounidense Learner Tien por 5-7, 6-3 y 6-4.

Los grandes candidatos a quedarse con el título en Hangzhou son los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev, aunque tampoco hay que descartar al kazajo Aleksandr Bublik, que cuando se propone jugar en serio representa un peligro para cualquier oponente.
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

