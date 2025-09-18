Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Cuatro de seis categorías debieron entrenar en el Bosquecito. Se redujo la cantidad de colectivos que lleva a los pibes a Abasto
La compleja situación financiera albiazul tuvo un nuevo capítulo ayer cuando cuatro de las seis divisiones juveniles triperos debieron entrenar en El Bosquecito ya que se redujo la cantidad de colectivos que habitualmente llevan a los pibes a Estancia Chica en el marco de la deuda que el club mantiene con la empresa de transporte prestadora del servicio.
Con la medida y la buena voluntad por parte de todo el staff -quienes también tienen atraso en sus salarios- los pibes no perdieron ningún día de entrenamiento.
Según se anunció, hoy los entrenamientos volverán a la normalidad y la totalidad de las divisiones tendrán su actividad en Estancia Chica.
La empresa Cataldi Tour lleva cuatro colectivos para juveniles por la mañana y otros cuatro por la tarde para el fútbol femenino y categorías infantiles. En el último mes crecieron las dificultades económicas y hubo atraso en los pagos, de la misma manera que sucede con los desayunos y viandas para los futbolistas juveniles.
Al margen de la evidente responsabilidad dirigencial que no pudo afrontar los pagos de este mes, la creciente crisis económica llevó a qué los colectivos que transportan a los juveniles vayan llenos cuando antes había familias que llevaban a los chicos los juveniles de las categorías más grande iban en su auto.
Algo similar ocurre con las viandas, que de 50 por día en el inicio de la gestión creció a las 130 actuales, además del desayuno para 200 chicos antes de empezar a entrenar que muchas veces no solo llegaban al predio sin el desayuno sino que tampoco habían cenado la noche anterior.
Sin dudas, cuestiones a tener en cuenta por aquellos candidatos con intenciones de presentarse a las elecciones de noviembre próximo.
Al margen de los proveedores, el club adeuda el salario de agosto a los empleados de planta que se traduce en la deuda con los empleados de planta, que aún no percibieron su salario. Por eso, en varias de las sedes hay retención de tareas e incluso algunos trabajadores no se han presentado a sus lugares de trabajo.
Desde la dirigencia de Gimnasia afirman estar trabajando en la compleja situación económica con diversas gestiones para conseguir dinero, con los sueldos de los empleados como prioridad pero con las deudas a los proveedores como otro eje de preocupación.
La crisis no solamente afecta a los empleados en blanco -mayoritariamente enrolados en el gremio Utedyc -, a quienes facturan y a los proveedores, sino que también a los jugadores del plantel profesional, con situaciones particulares que van desde estar al día (los futbolistas con contratos menores) hasta deuda de entre uno y dos meses. Hay que tener en cuenta que el próximo sábado también entrará en mora el sueldo de agosto, ya que el día 20 es el estipulado para el pago a los futbolistas, por lo que la situación es compleja.
