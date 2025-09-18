Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
18 de Septiembre de 2025 | 12:19

El dólar blue pegó un salto y a poco de iniciadas las operaciones sube 20 pesos, atraviesa la barrera de los $1.500 y se vende a $1.520 en el mercado informal.

En menor medida, el dólar oficial sube 5 pesos respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

El mismo comportamiento muestran los dólares financieros, con ambos cotizando en alza: el Contado con Liquidación (CCL) a $1.526 y el dólar Bolsa o MEP a $1.514.

El dólar mayorista, que es el que se toma para definir el esquema de bandas de flotación, se mantiene en $1.474,50, muy cerca del techo que activaría una nueva intervención del Banco Central, tal como sucedió ayer.

En ese sentido, el Banco Central comenzó este jueves a publicar el valor de las bandas cambiarias, que quedaron en $1.474,83 para la superior y $948,76 en la inferior.

Las bandas se mueven +-1% por mes, con actualización diaria. Las compras del Banco Central se realizan redondeando hacia arriba de a $0,5, por lo que hoy el precio de intervención sería de $1.475.

Por su parte, los bonos de la deuda pública continúan desplomándose y en el arranque de este jueves muestran caídas de entre 2% y 3%, mientras que el Riesgo País trepa 11 puntos y se ubica en 1.311 unidades.

