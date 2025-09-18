Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

EL DIA en Brasil.- "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

18 de Septiembre de 2025 | 18:33

Escuchar esta nota

Los hinchas de Estudiantes, como en procesión, se dirigían al Maracaná para acompañar a Estudiantes en el choque ante Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con camisetas, cánticos y banderas, teñían las calles de Río de Janeiro con los colores rojo y blanco. 

Luego de copar las playas de Copacabana, Ipanema, Barra do Tijuca, el Cristo Redentor y hasta la Escalera de Selarón, se concentraron en el punto de encuentro para dirigirse al mítico estadio brasileño. 

El cronista de EL DIA, presente en Brasil, habló con los hinchas que le fueron a hacer el aguante al elenco albirrojo y dejaron sus impresiones de cara al trascendental encuentro. Si bien la jornada arrancó nublada, con el correr de las horas empezó a salir el sol y se transformó en un día espectacular para disfrutar en el agua y la arena, y así lograr calmar la ansiedad.

En principio salieron a la venta 2 mil boletos pero debido a la buena recepción y demanda el Club local tuvo el gesto de entregar 500 tickets más aprovechando el lugar que tiene en su estadio, algo que Estudiantes no podrá devolverle: serán solo 2 mil en el codo de 115 en el partido revancha. Del lado local se agotaron todos los boletos a la venta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

Expectativas, una fuerte autocrítica y tranquilidad: las palabras de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán

El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
Policiales
Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa de las marcas
VIDEO. Impactante choque y dramático rescate: auto arrastró a motociclista y quedó atrapado debajo de un micro
VIDEO. En Barrio Hipódromo, un diariero fue víctima de un robo y tuvo que ser internado de urgencia
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Un piquete complicó el tránsito en el centro de La Plata
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Espectáculos
“Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
¡Qué despistada! La China Suárez se olvidó de avisarle a Vicuña que sus hijos empezaron el colegio en Turquía
La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Esa pregunta metétela en el bolsillo”
Política y Economía
Ruta 226: Tandil se adapta al nuevo esquema de prioridad en las rotondas
Tandil suma un nuevo centro cultural con la llegada de Rosa de los Vientos
Ramallo: unas 100 personas perdieron su pensión por discapacidad
Peter Lamelas es confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
Este viernes, Kicillof encabezará en la Región un acto campaña con intendentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla