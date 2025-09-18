EL DIA en Brasil.- "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná
Los hinchas de Estudiantes, como en procesión, se dirigían al Maracaná para acompañar a Estudiantes en el choque ante Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con camisetas, cánticos y banderas, teñían las calles de Río de Janeiro con los colores rojo y blanco.
Luego de copar las playas de Copacabana, Ipanema, Barra do Tijuca, el Cristo Redentor y hasta la Escalera de Selarón, se concentraron en el punto de encuentro para dirigirse al mítico estadio brasileño.
El cronista de EL DIA, presente en Brasil, habló con los hinchas que le fueron a hacer el aguante al elenco albirrojo y dejaron sus impresiones de cara al trascendental encuentro. Si bien la jornada arrancó nublada, con el correr de las horas empezó a salir el sol y se transformó en un día espectacular para disfrutar en el agua y la arena, y así lograr calmar la ansiedad.
En principio salieron a la venta 2 mil boletos pero debido a la buena recepción y demanda el Club local tuvo el gesto de entregar 500 tickets más aprovechando el lugar que tiene en su estadio, algo que Estudiantes no podrá devolverle: serán solo 2 mil en el codo de 115 en el partido revancha. Del lado local se agotaron todos los boletos a la venta.
