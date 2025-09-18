Tensión en los mercados | Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País, se hunden los bonos
Tensión en los mercados | Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País, se hunden los bonos
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto automático de los ATN
VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre Ricardo Barreda
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
VIDEO. Dos impactantes incendios sacudieron a La Plata: ardieron un depósito de papel y una cooperativa
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Esa pregunta metétela en el bolsillo”
Proponen reactivar una conexión directa de colectivo entre Quilmes y La Plata
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Se desploman los créditos hipotecarios: qué tasas ofrecen los bancos, las causas de la caída y qué es el scoring
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La próxima audiencia será el próximo 26 de septiembre, con la declaración de nuevos testigos
Escuchar esta nota
En el marco del debate oral por la desaparición y muerte de Johana Ramallo, la joven platense que fue vista por última vez en julio de 2017, se sucedieron testimonios que arrojaron detalles sobre explotación, amenazas y hasta redes criminales. En esa línea, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 definió una nueva fecha para la próxima audiencia, que será el viernes 26 de diciembre con las declaraciones de otros testigos.
De esa forma, una de las personas que declaró ante la Justicia fue un primo de Johana, quien contó que ella le había manifestado temor. En esa línea, trascendió que Ramallo le contó que estaba pasando por momentos difíciles y señaló que conocía a una persona apodada “El Cabezón”, señalada como líder de la llamada “Zona Roja” de La Plata.
Cabe recordar que en la cuarta audiencia, ocurrida en julio de este año, una testigo reveló que decidió revisar las redes sociales de Johana y encontró una cuenta que interactuaba con ella. Según declaró, se comunicó con esa persona, quien le dijo que conocía a Johana pero que hacía varios días que no la veía. También le contó que mantenían una especie de vínculo, y que días antes Johana le había manifestado que estaba bajo amenaza y le mostró el perfil de quien la hostigaba, a nombre de “Cabezón CGE”.
A su vez, se registró el testimonio de un chofer de taxi, que afirmó haberla trasladado junto con una amiga desde el Hospital San Martín hacia el barrio El Palihue y luego hasta la esquina de 1 y 63, el lugar en el que Johana fue vista por última vez.
Hasta ahora, al banquillo por esta causa, llegaron Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Los imputados en el juicio enfrentan cargos por delitos que incluyen trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, encubrimiento agravado y falso testimonio.
La joven fue vista por última vez en julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, zona conocida como la Zona Roja platense. Su cuerpo fue encontrado un año más tarde en Berisso, aunque su identidad recién fue confirmada en 2019.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí