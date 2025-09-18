Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados

La próxima audiencia será el próximo 26 de septiembre, con la declaración de nuevos testigos

Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
18 de Septiembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

En el marco del debate oral por la desaparición y muerte de Johana Ramallo, la joven platense que fue vista por última vez en julio de 2017, se sucedieron testimonios que arrojaron detalles sobre explotación, amenazas y hasta redes criminales. En esa línea, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 definió una nueva fecha para la próxima audiencia, que será el viernes 26 de diciembre con las declaraciones de otros testigos.

De esa forma, una de las personas que declaró ante la Justicia fue un primo de Johana, quien contó que ella le había manifestado temor. En esa línea, trascendió que Ramallo le contó que estaba pasando por momentos difíciles y señaló que conocía a una persona apodada “El Cabezón”, señalada como líder de la llamada “Zona Roja” de La Plata. 

Cabe recordar que en la cuarta audiencia, ocurrida en julio de este año, una testigo reveló que decidió revisar las redes sociales de Johana y encontró una cuenta que interactuaba con ella. Según declaró, se comunicó con esa persona, quien le dijo que conocía a Johana pero que hacía varios días que no la veía. También le contó que mantenían una especie de vínculo, y que días antes Johana le había manifestado que estaba bajo amenaza y le mostró el perfil de quien la hostigaba, a nombre de “Cabezón CGE”.

A su vez, se registró el testimonio de un chofer de taxi, que afirmó haberla trasladado junto con una amiga desde el Hospital San Martín hacia el barrio El Palihue y luego hasta la esquina de 1 y 63, el lugar en el que Johana fue vista por última vez.  

Hasta ahora, al banquillo por esta causa, llegaron Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Los imputados en el juicio enfrentan cargos por delitos que incluyen trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, encubrimiento agravado y falso testimonio. 

La joven fue vista por última vez en julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, zona conocida como la Zona Roja platense. Su cuerpo fue encontrado un año más tarde en Berisso, aunque su identidad recién fue confirmada en 2019.

