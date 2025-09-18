La inteligencia artificial impulsa el comercio global

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
La pelea de un club: le dieron tierras, lo denunciaron y buscan desalojarlo
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Rompió el “techo” y el Central tuvo que salir a apagar el incendio
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos
Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inteligencia artificial podría aumentar el valor del comercio global en casi un 40% para 2040, gracias a la reducción de costos y el aumento de la productividad, indicó el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En su último informe anual sobre el comercio mundial el organismo identificó a la IA como uno de los pocos puntos brillantes en un sistema comercial global golpeado por los altos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios.
“La IA tiene un gran potencial para impulsar el comercio al reducir los costos comerciales y remodelar la producción de bienes y servicios”, dijo Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la OMC, al presentar el reporte.
Según explicó, las simulaciones de la OMC sugieren que la IA podría aumentar las exportaciones de bienes y servicios en casi un 40% por encima de las tendencias actuales.
Sin embargo, esta tecnología amenaza con perturbar los mercados laborales y la falta de políticas adecuadas podría hacer que los países con ingresos más bajos pierdan oportunidades.
“Una pregunta importante es si la IA aumentará las oportunidades para todos, o si profundizará las desigualdades y exclusiones existentes”, señaló Okonjo-Iweala.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Si las economías con ingresos más bajos no logran cerrar la brecha digital, las proyecciones de la OMC limitan al 8% el aumento de sus beneficios para 2040, muy por debajo del 14% estimado para aquellas con ingresos más altos.
No obstante, si reducen la brecha de infraestructura digital en un 50% y adoptan la IA de manera más generalizada, podrían igualar las ganancias de los países de mayores ingresos.
“Con la combinación adecuada de comercio, inversión y políticas complementarias, la IA puede crear nuevas oportunidades de crecimiento en todas las economías”, afirmó la titular de la OMC.
Por otra parte, el organismo internacional recalcó que los países están aplicando más límites al comercio de bienes relacionados con la IA. En 2024, casi 500 restricciones estaban vigentes mientras que en 2012 apenas había 130.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí