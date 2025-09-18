Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Según la OMC

La inteligencia artificial impulsa el comercio global

La inteligencia artificial impulsa el comercio global
18 de Septiembre de 2025 | 05:23
Edición impresa

La inteligencia artificial podría aumentar el valor del comercio global en casi un 40% para 2040, gracias a la reducción de costos y el aumento de la productividad, indicó el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En su último informe anual sobre el comercio mundial el organismo identificó a la IA como uno de los pocos puntos brillantes en un sistema comercial global golpeado por los altos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios.

“La IA tiene un gran potencial para impulsar el comercio al reducir los costos comerciales y remodelar la producción de bienes y servicios”, dijo Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la OMC, al presentar el reporte.

Según explicó, las simulaciones de la OMC sugieren que la IA podría aumentar las exportaciones de bienes y servicios en casi un 40% por encima de las tendencias actuales.

Sin embargo, esta tecnología amenaza con perturbar los mercados laborales y la falta de políticas adecuadas podría hacer que los países con ingresos más bajos pierdan oportunidades.

“Una pregunta importante es si la IA aumentará las oportunidades para todos, o si profundizará las desigualdades y exclusiones existentes”, señaló Okonjo-Iweala.

Si las economías con ingresos más bajos no logran cerrar la brecha digital, las proyecciones de la OMC limitan al 8% el aumento de sus beneficios para 2040, muy por debajo del 14% estimado para aquellas con ingresos más altos.

No obstante, si reducen la brecha de infraestructura digital en un 50% y adoptan la IA de manera más generalizada, podrían igualar las ganancias de los países de mayores ingresos.

“Con la combinación adecuada de comercio, inversión y políticas complementarias, la IA puede crear nuevas oportunidades de crecimiento en todas las economías”, afirmó la titular de la OMC.

Por otra parte, el organismo internacional recalcó que los países están aplicando más límites al comercio de bienes relacionados con la IA. En 2024, casi 500 restricciones estaban vigentes mientras que en 2012 apenas había 130.

 

