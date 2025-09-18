“No eres segundo, eres grande”: la historia de Jerzy Kukuczka, el sucesor de Reinhold Messner que conquistó los 14 ochomiles y entró en la historia del alpinismo

Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
VIDEO. Dos impactantes incendios sacuden a La Plata: arden un depósito de papel y una cooperativa
El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre Ricardo Barreda
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Se desploman los créditos hipotecarios: qué tasas ofrecen los bancos, las causas de la caída y qué es el scoring
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
Sorpresivo posteo de Mirtha Legrand que se viralizó rápidamente: "Que noche ideal para..."
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El 18 de septiembre de 1987, el alpinista polaco alcanzó un hito que lo consagró como leyenda: fue el segundo hombre en el mundo, después del italiano, en escalar una montañaa que supera los 8.000 metros de altura sin ayuda de oxígeno
Escuchar esta nota
Un 18 de septiembre, pero de 1987, el alpinista polaco Jerzy “Jurek” Kukuczka alcanzó un hito que lo consagró como leyenda: se convirtió en el segundo hombre en el mundo, después del italiano Reinhold Messner, en escalar los 14 ochomiles de la Tierra, las montañas que superan los 8.000 metros de altura. Su logro no solo igualó la hazaña de Messner, sino que la hizo aún más sorprendente por la rapidez, las condiciones y el estilo con que lo consiguió.
Kukuczka nació el 24 de marzo de 1948 en Katowice, Polonia, en una familia de clase trabajadora. En plena época comunista, los montañistas polacos carecían de los recursos que sí tenían sus pares de Europa occidental: los equipos eran precarios, las posibilidades de patrocinio eran escasas y las expediciones debían financiarse con ingenio.
A pesar de esas limitaciones, Kukuczka desarrolló una carrera marcada por la audacia, la resistencia y la creatividad. No se conformaba con alcanzar la cima: buscaba abrir rutas nuevas, desafiar las condiciones más extremas y, sobre todo, demostrar que la falta de recursos no era un obstáculo para alcanzar las metas más ambiciosas.
El primer hombre en conquistar todos los ochomiles había sido Reinhold Messner, que culminó su desafío en 1986 con el ascenso al Lhotse. Kukuczka lo logró apenas un año después, cuando el 18 de septiembre de 1987 alcanzó la cima del Shisha Pangma, en el Tíbet, completando así la lista de las catorce montañas más altas del planeta.
Lo sorprendente es que lo hizo en menos de ocho años. Según los registros, le tomó alrededor de siete años y once meses completar todos los ochomiles, la mitad del tiempo que le llevó a Messner.
LE PUEDE INTERESAR
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Pero más allá de la velocidad, lo que distingue su proeza es el modo en que escaló: abrió nuevas rutas, optó por ascensiones invernales —logrando cuatro ochomiles en condiciones de frío extremo y tormentas brutales— y evitó siempre las vías más transitadas. Su estilo arriesgado, muchas veces en condiciones límite, lo colocó en una categoría única.
El propio Messner, lejos de verlo como un simple “segundo”, lo reconoció con una frase que quedó para la historia: “No eres segundo, eres grande”.
Esa grandeza también tuvo su costo. Jerzy Kukuczka falleció el 24 de octubre de 1989 mientras intentaba escalar la peligrosa cara sur del Lhotse, una de las paredes más difíciles del Himalaya. Tenía 41 años.
Su muerte lo convirtió en un mito, pero su vida ya lo había transformado en leyenda. Con su disciplina, su valentía y su talento, Kukuczka demostró que el alpinismo no es solo cuestión de llegar a la cumbre, sino de la forma en que se hace: con coraje, humildad y respeto por la montaña.
Cada 18 de septiembre, el mundo del alpinismo recuerda el día en que Jerzy Kukuczka completó su viaje por los 14 ochomiles. Un logro que no solo lo inscribió en los libros de historia, sino que sigue inspirando a nuevas generaciones de montañistas a soñar alto, incluso cuando las condiciones parecen adversas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí